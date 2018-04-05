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Puigdemont'a Almanya'da şartlı tahliye

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 21:03 | Son Güncelleme

İspanya'nın iade istemiyle Avrupa çapında tutuklama kararı çıkarttığı ve 25 Mart'tan bu yana Almanya'da cezaevinde bulunan eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Puigdemont hakkında şartlı tahliye kararı verildi

BERLİN (AA) - İspanya'nın iade istemiyle Avrupa çapında tutuklama kararı çıkarttığı ve 25 Mart'tan beri Almanya'da tutuklu bulunan eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un şartlı tahliyesine karar verildi.

Schleswig-Holstein Yüksek Eyalet Mahkemesinin kararında, Puigdemont'un iadesini gerektiren tutuklama emrinin yürürlükte kalacağı ancak infazının şartlı olarak durdurulduğu belirtildi.

Mahkeme heyetinin, isyan suçlamasının iade için kabul edilemeyeceği görüşünde olduğu kaydedilen kararda yolsuzluk suçlamasının konusunun ise farklı olduğu bildirildi.

Kararda şartlı tahliye için 75 bin avroluk teminat ödenmesi gerektiği ifade edildi.

Puigdemont, 25 Mart'ta Danimarka ile Almanya'yı birbirine bağlayan A7 otoyolunda gözaltına alınmış ve Neumünster Cezaevi'ne konulmuştu. Neumünster'deki yerel mahkeme, Puigdemont'un kimlik tespitinin ardından tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Schleswig Holstein Başsavcılığı da Puigdemont'un iade edilmesi talebiyle mahkemeye dilekçe sunmuştu.

İspanya Yüksek Mahkemesi, geçen hafta Cuma günü Puigdemont ve firari dört siyasetçi hakkında Avrupa çapında tutuklama kararı çıkarmıştı.

Puigdemont ve dört eski bakan, Katalonya'da 27 Ekim'deki tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası haklarında başlatılan soruşturmanın ardından Belçika'ya kaçmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Carles Puigdemont

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