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Puigdemont'un Almanya'da gözaltına alınması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 21:33 | Son Güncelleme

Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Puigdemont'un tutukluluk hali devam edecek

BERLİN (AA) - Almanya’da gözaltına alınan eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Neumünster'deki yerel mahkemenin Puigdemont'un kimlik tespitinin yapılmasının ardından tutukluluk halinin devamına karar verdiği belirtildi.

Başsavcı Georg Güntge, yaptığı açıklamada, Puigdemont'un tutukluluk halinin devamına karar verildiğini ifade etti.

Schleswig Holstein Eyalet Yüksek Mahkemesinin, hakkında İspanya Anayasası'na karşı gelme ve isyan çıkarma gibi suçlamalar bulunan Puigdemont'un iade edilmesine ilişkin talebi Paskalya tatilinden sonra inceleyeceği öğrenildi. Eyalet yüksek mahkemesinin 2 ay içinde Puigdemont'un İspanya'ya iade edilip edilmeyeceği konusunu karara bağlaması gerekiyor.

Puigdemont, dün Danimarka ile Almanya'yı birbirine bağlayan A7 otoyolunda gözaltına alınmış ve Neumünster Cezaevi'ne konulmuştu.

İspanya Yüksek Mahkemesi, cuma günü Puigdemont ve firari dört siyasetçi hakkında Avrupa çapında tutuklama kararı çıkarmıştı.

Puigdemont ve dört eski bakan, Katalonya'da 27 Ekim'deki tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası haklarında başlatılan soruşturma nedeniyle Belçika'ya kaçmıştı.

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