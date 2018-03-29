Puigdemont'un avukatlarından Alman hükümetine çağrı

BERLİN (AA) - Almanya'da tutuklu bulunan eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un Almanya'daki avukatları Wolfgang Schomburg ve Sören Schomburg, Alman hükümetinden müvekkillerinin İspanya’ya iadesine onay vermemesini beklediklerini bildirdi.

Puigdemont’un avukatları yazılı açıklama yaparak, Puigdemont’a karşı iddiaların asılsız olduğunu, iade talebinin de kabul edilebilir olmadığını ifade etti.

Açıklamada, bundan dolayı Alman adaletinin Puigdemont’un iadesini engelleyeceğine ve ona ivedilikle özgürlüğünü geri vereceğine inanıldığı belirtildi.

Bundan bağımsız olarak Alman hükümetinin de harekete geçmesi istenilen açıklamada, "Alman hükümetinden, yasada kendisine verilen imkanı kullanarak, Puigdemont’un iadesine onay vermemesini bekliyoruz." ifadesi yer aldı.

Puigdemont, pazar günü Danimarka ile Almanya'yı birbirine bağlayan A7 otoyolunda gözaltına alınmış ve Neumünster Cezaevi'ne konulmuştu.

Neumünster'deki yerel mahkeme de üç gün önce Puigdemont'un kimlik tespitinin yapmasının ardından tutukluluk halinin devamına karar vermişti.