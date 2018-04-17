Pursaklar Belediyesi araç filosunu güçlendirdi

Pursaklar Belediyesi, ilçe halkına daha iyi hizmet sunabilmek için aldığı yeni otobüs ve binek otomobillerle araç filosunu güçlendirdi.
Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, 142 bin nüfusuyla sürekli büyüyen Pursaklar’a daha iyi hizmet verebilmek için araç filosunu yeni takviyelerle güçlendirmeye devam ediyor. Artan hizmet kalitesi ile her geçen gün büyüyen Pursaklar’a daha iyi hizmet vermek için araç filosunu güçlendiren Pursaklar Belediyesi, 8 adet binek otomobil ve bir adet otobüs aldı.
Hizmet standartlarını her geçen gün yükselten Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin "Yeni otobüsümüz ve binek araçlarımız bütün Pursaklarlı hemşerilerime ve belediyemize hayırlı olsun. Rabbim kazadan beladan korusun" dedi. Otobüs ilçe halkına kültür gezilerinde, okul gezilerinde, cenazelerde; otomobiller de belediyenin kurumsal işleyişinde hizmet verecek.
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