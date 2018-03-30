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Pursaklar Belediyesinden okuma yazma seferberliğe destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 10:06 | Son Güncelleme

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, ’’Pursaklar Belediyesi olarak eğitimin her aşamasında öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin yanındayız’’ dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan’ın öncülük ettiği okuma yazma seferberliğine Pursaklar Belediyesi de destek verdi.

Pursaklar Belediyesinden okuma yazma seferberliğe destek

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, ’’Pursaklar Belediyesi olarak eğitimin her aşamasında öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin yanındayız’’ dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan’ın öncülük ettiği okuma yazma seferberliğine Pursaklar Belediyesi de destek verdi. Okuryazarlık seferberliğine belediyenin kurslarında ve okullara gönderilen kitaplarla destek veren Pursaklar Belediyesi, her yıl binlerce kitabı on binlerce öğrenci ile buluşturup okuma yarışması düzenliyor. Bu tür proje ve kampanyalarla eğitim öğretim konusunda önemli mesafe katedilip büyük başarılar elde edildiğini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, “Cumhurbaşkanımız ve eşinin başlattığı kampanyaya herkesin destek vereceğine inanıyorum. Bizler Pursaklar Belediyesi olarak eğitimin her aşamasında öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin yanındayız. Hanım evlerimizde açtığımız okuma yazma kurslarımız devam ediyor. Okuma yazma öğrenmek isteyenler buralardan faydalanabilir’’ ifadelerini kullandı.
İlk Kitabınız Bizden, Kitaplar Devletten Kırtasiyeler Belediyeden, Tatil Arkadaşım Kitap kampanyaları ile evde okul sistemi (doping kart), atasözleri resimleme yarışması, üniversiteye hazırlık setleri, Cezaevleri Aydınlanıyor Kitap Kampanyası, Kahvehanelere Kitap ve Kitaplık Kampanyası, Türkiye’nin ilk şehir araştırmaları kütüphanesi, eğitime destek aracı ve okuma yarışmaları ile Pursaklar okuyan şehir haline geldi.

Pursaklar Belediyesinden okuma yazma seferberliğe destek

Pursaklar Belediyesinden okuma yazma seferberliğe destek

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