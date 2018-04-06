HABER

Pursaklar Devlet Hastanesine cihazlar yerleştirilmeye başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 11:31 | Son Güncelleme

İlkbahar aylarında yüklenici firma tarafından Sağlık Bakanlığına teslim edilen Pursaklar Devlet Hastanesi binasına tıbbi cihazlar yerleştirilmeye başlandı.Pursaklar’ın en büyük ihtiyacı olan 150 yataklı Devlet Hastanesi inşaatı tamamladı.

Pursaklar Devlet Hastanesine cihazlar yerleştirilmeye başlandı

İlkbahar aylarında yüklenici firma tarafından Sağlık Bakanlığına teslim edilen Pursaklar Devlet Hastanesi binasına tıbbi cihazlar yerleştirilmeye başlandı.
Pursaklar’ın en büyük ihtiyacı olan 150 yataklı Devlet Hastanesi inşaatı tamamladı. Başından beri süreci takip eden ve Devlet Hastanesinin ilçeye kazandırılmasında büyük gayretleri olan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, hastanenin bir an önce hizmete girmesi için süreci hızlandıracak görüşmeler yaptı. Gerekli olan cihazlar hastaneye yerleştirilmeye başlandı.
Gerek bakanlık bürokratlarıyla, gerekse yüklenici firma yetkilileriyle sürekli iletişim halinde olan Başkan Çetin, “Hemşehrilerimizin büyük bir heyecan ile beklediği hastanemiz inşallah kısa bir süre içinde hizmete girecektir. Tıbbi cihazlar yerleştiriliyor. Hastane birimleri oluşturuldu. Devlet Hastanemiz ilçemiz için hayırlı olsun. Buradan faydalanacak tüm hemşehrilerim için de şifa kapısı olun inşallah” dedi.
Devlet Hastanesi inşaatını yakından takip ettiklerini belirten Başkan Çetin, şunları söyledi:
“Hem bakanlığımız ile hem de yüklenici firma ile sürekli irtibat halindeyiz. Hem Sayın Kaymakamımız hem de bizler çalışmaları yakından takip ediyoruz. İşçiler yaz kış demeden büyük bir özveri ile çalıştı. Hastanemizin dış cephe kaplamaları bitti. İçeride tıbbi cihazlar yerleştirilmeye başlandı. Ameliyathanelerin kapıları takıldı, asansörler yerleştirildi, bahçe duvarları yapıldı. Türk bayrağımız ve hastane tabelası asıldı. İnce işçilik kısmı devam ediyor. Belediye olarak peyzaj çalışmalarını büyük ölçüde tamamladık.”
Pursaklar Devlet Hastanesi içerisinde kulak burun boğaz, dâhiliye, ortopedi, diyetisyen, kadın doğum, göz, genel cerrahi, cildiye, göğüs hastalıkları, nöroloji, kardiyoloji, psikiyatrı, 7 ameliyathane, bir sezeryanhane, mescit, mutfak, yemekhane, çamaşırhane, laboratuvarlar, röntgen odaları gibi bütün bölümler yer alacak. Vatandaşın bütün ihtiyaçlarına cevap verecek olan hastanede kreş de yer alıyor. 3 blok olarak inşa edilen hastane, 5 ayrı binadan oluşuyor. Hasta kabul kısmında anaokulu da yer alıyor.

Pursaklar Devlet Hastanesine cihazlar yerleştirilmeye başlandı

Pursaklar Devlet Hastanesine cihazlar yerleştirilmeye başlandı

Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Erdoğan dava açtıKılıçdaroğlu'na büyük şok! Erdoğan dava açtı
Sınırda hareketlilik! Gazeteciler uyarıldıSınırda hareketlilik! Gazeteciler uyarıldı
Ankara'da kritik gün!Ankara'da kritik gün!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket! İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket! İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı

Survivor'dan diskalifiye edilen yarışmacı Ecem Karaağaç neler yaşadığını açıkladı

Survivor'dan diskalifiye edilen yarışmacı Ecem Karaağaç neler yaşadığını açıkladı

İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: Hakim-savcı aday adayları için yakalama kararı

İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: Hakim-savcı aday adayları için yakalama kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Osmangazi Üniversitesi'nde öldürülen akademisyenler için cenaze töreni düzenlendi!

Osmangazi Üniversitesi'nde öldürülen akademisyenler için cenaze töreni düzenlendi!

İstismar düzenlemesiyle ilgili son dakika gelişme!

İstismar düzenlemesiyle ilgili son dakika gelişme!

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

TRT'nin 20 eski çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi

TRT'nin 20 eski çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi

Canan Karatay'ı ağlatan soru! Gözyaşlarına hakim olamadı!

Canan Karatay'ı ağlatan soru! Gözyaşlarına hakim olamadı!

ABD'den Türkiye'ye sürpriz teklif!

ABD'den Türkiye'ye sürpriz teklif!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.