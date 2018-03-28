Pursaklar’a İstanbul siluetli park

Pursaklar Belediyesi tarafından Saray Mahallesi’ne yapılan İstanbul siluetli park tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu.

Pursaklar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçedeki alt yapı ve yeşil alan çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Saray Cumhuriyet Mahallesi Belediye Caddesi üzerindeki yeni park tamamlandı. İstanbul Boğaz Köprüsü siluetinde yapılan ve çocuk oyun parkıyla da renklenen yeni park mahallenin siluetini de değiştirdi. Saray semt pazarının karşısındaki park içerisinde yürüyüş yolu, oyun alanları, kamelyalar ve çok sayıda ağaç da yer aldı.

Pursaklar, Saray, Altınova ve Sirkeli gibi geniş bir coğrafyaya hizmet veren Pursaklar Belediyesinin her geçen gün yeşil alan çalışmalarını arttırdığını belirten Belediye Başkanı Selçuk Çetin, “Her geçen gün nüfusumuz artıyor, buna bağlı olarak ihtiyaçlar da çoğalıyor. Belediye olarak hemşehrilerimizin taleplerini en kısa sürede çözüme kavuşturmak için gece gündüz çalışıyoruz. İstanbul siluetli parkımızı tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Hayırlı olsun” dedi.