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Pursaklar’da Medeniyet ve Doğal Dünya Düzeni Konferansı düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 09:57 | Son Güncelleme

Pursaklar Belediyesi ve Medeniyet Öncüleri Derneği tarafından Medeniyet ve Doğal Dünya Düzeni Konferansı düzenlendi.Pursaklar Belediyesi ve Medeniyet Öncüleri Derneği tarafından Abdurrahim Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen Medeniyet ve Doğal Dünya Düzeni konferansında, medeniyet anlayışı ve yeniden medeniyetin inşası konuları ele alındı.

Pursaklar Belediyesi ve Medeniyet Öncüleri Derneği tarafından Medeniyet ve Doğal Dünya Düzeni Konferansı düzenlendi.
Pursaklar Belediyesi ve Medeniyet Öncüleri Derneği tarafından Abdurrahim Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen Medeniyet ve Doğal Dünya Düzeni konferansında, medeniyet anlayışı ve yeniden medeniyetin inşası konuları ele alındı. Çok sayıda bürokrat ve Pursaklar halkının katıldığı programın konuşmacısı olan Prof. Dr. Hikmet Akgül, ’’Geçmişle çok fazla zaman harcamak yerine önümüze bakmamız gerekiyor. Esas istikbal önünü görmektir, yani gününü aydınlatmaktır’’ dedi.
Türkiye toplumunun Batılılaşmakla birlikte Ortadoğu toplumu olduğunun altını çizen Akgül, ’’Bireyin temelinde ahlak ilkeleri olmalıdır. Söz veriyorsak sözümüzde duracağız. Doğal olan ahlak ilkelerini yaşamamız gerekiyor. Emaneti korumak ve ona ihanet etmemek gerekiyor. Kur’an bizim için rehberdir ve yol göstericidir. Tanzimat’tan beri hayatı okumaktan vazgeçtik ve Kur’an devreden çıktı. Vahdet bozuldu. Batı kültürü medeniyet olarak bizim toplumumuza yerleşti. Şimdi özümüze dönme mücadelesi veriyoruz. Bilim felsefesine göre toplumu yeniden dizayn etmemiz gerekiyor. Mesleğimiz ne ise onunla ilgili bilim felsefesi yapmamız lazım. Yeni Türkiye derken bunun içini doldurmamız lazım. Hz. Peygamber gibi Hz. Hatice gibi bir ahlakımız olması lazım ki medeniyet inşa edebilelim. Medine’deki o felsefeyi kavrayıp yaşamamız lazım. Dosdoğru yolda yürüyüp, yaradılış sistemi üzerinde kafa yormamız lazım. Bunun için de eğitim çok önemlidir’’ şeklinde konuştu.
Programın sonunda Pursaklar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hasan Kocakuşak, Akgül’e Belediye Başkanı Selçuk Çetin adına teşekkür edip plaket takdim etti.

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