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Puşideler aslına uygun olarak yeniden yapılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 13:49 | Son Güncelleme

İstanbul’da Yeni Cami Türbesi’nde metfun bulunan Sultan 1.

Puşideler aslına uygun olarak yeniden yapılıyor

İstanbul’da Yeni Cami Türbesi’nde metfun bulunan Sultan 1. Abdülhamid Han’ın kızı ve 2. Mahmud’un da kız kardeşi olan Esma Sultan’ın sandukasının üzerinde örtülü olan puşidesi (mezar sandukası örtüsü) Trabzon’da aslına uygun olarak yeniden yapılıyor.
Osmanlı Hanedanı’na ait türbedeki Maraş işi Esma Sultan Puşide Örtüsü Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yenilenirken, çalışma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından da desteklenen “Puşide Projesi” himayelerinde gerçekleştiriliyor. Vali Yücel Yavuz’un eşi Şengül Yavuz da Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü’nü ziyaret ederek türbe örtüsünün işlenmesi ile ilgili bilgi alarak çalışanlara teşekkür ederken, çalışmanın bu yıl Ağustos ayında tamamlanması planlanıyor.
Trabzon, Kayseri, Kütahya, Antalya, Ankara, Bursa, Eskişehir, Adana, İzmir, Kahramanmaraş ve Samsun’daki Olgunlaşma Enstitüleri’nin destek verdiği projede bir puşide yaklaşık bir yıla yakın bir zamanda aslına sadık kalarak hazırlanıyor.

Puşideler aslına uygun olarak yeniden yapılıyor

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