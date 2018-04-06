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Putin, 11 generali görevden aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 23:56 | Son Güncelleme

Putin, 11 generali görevden aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iç güvenlik ile ilgili farklı kurumlardan 11 generali görevinden aldı.

Devlet Yasal Bilgi Sistemi internet sayfasında yayınlanan karara göre Putin, İçişleri Bakanlığından 4, Soruşturma Komitesinden 5, Federal Cezaevi Servisinden 1 ve Olağanüstü Haller Bakanlığından 1 olmak üzere toplam 11 generalin görevine son verdi.

Ayrıca karar gereği, Rusya’nın farklı bölgelerinde İçişleri Bakanlığı, Olağanüstü Haller Bakanlığı ve Soruşturma Komitesi mensubu 11 yönetici subay da görevden alındı.

Bir süre önce Rusya’nın Kemerovo şehrinde bir AVM’de çıkan yangında çoğunluğu çocuk olmak üzere 64 kişi hayatını kaybetmişti. Rus lider Putin, yangının sebebini "ihmalkarlık’ ve ‘sorumsuzluk" olarak nitelendirmişti.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

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