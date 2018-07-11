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Putin-Abbas görüşmesine doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 12:02 | Son Güncelleme

Filistin'in Moskova Büyükelçisi Abdulhafiz Nufel: - "Filistin ve İsrail arasındaki sürece ilişkin yeni bir uluslararası mekanizma arayışındayız. Bu konu Putin’le yapılacak görüşmede ele alınacak”

Filistin'in Moskova Büyükelçisi Abdulhafiz Nufel, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın ikili ilişkileri ve Filistin-İsrail meselesine ilişkin son gelişmeleri değerlendirmek üzere 13 Temmuz’da Rusya’yı ziyaret edeceğini bildirdi.

Nufel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Abbas’ın 13-16 Temmuz arasında Rusya’ya gelerek Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşeceğini söyledi.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Orta Doğu’daki son gelişmelerin de ele alınacağına işaret eden Nufel, “Kudüs’ün satılık olmadığını anlatarak, ABD’nin son adımlarını tümüyle reddetmemize rağmen, İsrail durumu fırsat bilerek bölgedeki yerleşimi artırma yaklaşımını artırmaya başladı.” dedi.

Abbas ile Putin arasındaki görüşmenin, Putin’in ABD Başkanı Donald Trump ile Helsinki’de gerçekleştireceği zirvenin hemen öncesinde yapılacağını belirten Nufel, “Filistin ve İsrail arasındaki sürece ilişkin yeni bir uluslararası mekanizma arayışındayız. Bu konu Putin’le yapılacak görüşmede ele alınacak.” diye konuştu.

Nufel, Abbas’ın ziyareti kapsamında 2018 FIFA Dünya Kupası final maçını da tribünden takip edeceği bilgisini paylaştı.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Moskova’da bir araya geleceği bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Abbas Filistin israil putin

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