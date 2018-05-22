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Putin, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 16:06 | Son Güncelleme

İki liderin görüşmesinde ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi ele alındı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile görüştü.

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin ile Radev'in Soçi’deki görüşmesinde ikili ilişkilerin farklı yönleri ve karşılıklı ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi imkanları ele alındı.

Görüşme öncesinde Putin, yaptığı konuşmada, geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttığına ancak miktarın yeterli olmadığına dikkati çekti.

Radev ise ziyaretinin amacının iki ülke arasındaki uzun yıllar kesilen yüksek düzeyde diyaloğu yeniden sağlamak olduğunu ifade etti.

Görüşmede, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak da hazır bulundu.

Bulgaristan, Rusya’dan doğrudan doğalgaz boru hattı kurulmasını veya TürkAkım’ın kendi topraklarına uzanmasını istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

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