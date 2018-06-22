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Putin, Güney Kore lideri Moon ile Kuzey Kore'yi görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 19:17 | Son Güncelleme

Putin, Güney Kore lideri Moon ile Kuzey Kore'yi görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve Kuzey Kore arasındaki krizin diyalog yolu ile çözülmesi yönündeki girişimden memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Putin, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Moskova'da bir araya geldi. Görüşmede liderler Kuzey Kore konusunu da ele aldı.

Putin, Rusya'nın ABD ile Kuzey Kore arasındaki krizi diyalog ile çözme girişiminden memnun olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Singapur'da 12 Haziran'da yaptığı görüşmeyi hatırlatan Putin, "Pyongyang ve Washington'un, diyalog ve müzakere yoluyla krize yönelik kapsamlı çözüm bulma yönündeki tutumunu memnuniyetle karşılıyoruz. Bunun Kore yarımadasındaki gerilimi önemli ölçüde azaltacağını ve gelecekte de tüm bölgeler için sürdürülebilir bir güvenlik sisteminin oluşması için gerekli koşulları yaratacağını umuyoruz." diye konuştu.

Güney Kore lideri Moon da Putin ile Kore yarımadasındaki durumla ilgili sorunların tartışılması da dahil iki ülkenin ortak çıkarları ile ilgili yararlı görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Moon, "Bizim Putin ile Kuzey Kore'nin Nükleer Silahlardan Arındırılması ve Kore yarımadasında sürdürülebilir bir barış sağlanması yönünde ortak hedefimiz var. Bu alanlarda yakın iş birliği uyguluyoruz." dedi.

Görüşme sonrasında yayınlanan ortak açıklamada ise "Her iki taraf, Kuzey Kore lideri Kim ve ABD Devlet Başkanı Trump arasında Singapur’daki görüşmenin olumlu sonucunu memnuniyetle karşıladı, bu alanda varılan anlaşmaların yarımadada kalıcı bir barışın sağlayacağına yönelik ümitlerini dile getirdi." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

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