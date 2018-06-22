Putin, Güney Kore lideri Moon ile Kuzey Kore'yi görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve Kuzey Kore arasındaki krizin diyalog yolu ile çözülmesi yönündeki girişimden memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Putin, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Moskova'da bir araya geldi. Görüşmede liderler Kuzey Kore konusunu da ele aldı.

Putin, Rusya'nın ABD ile Kuzey Kore arasındaki krizi diyalog ile çözme girişiminden memnun olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Singapur'da 12 Haziran'da yaptığı görüşmeyi hatırlatan Putin, "Pyongyang ve Washington'un, diyalog ve müzakere yoluyla krize yönelik kapsamlı çözüm bulma yönündeki tutumunu memnuniyetle karşılıyoruz. Bunun Kore yarımadasındaki gerilimi önemli ölçüde azaltacağını ve gelecekte de tüm bölgeler için sürdürülebilir bir güvenlik sisteminin oluşması için gerekli koşulları yaratacağını umuyoruz." diye konuştu.

Güney Kore lideri Moon da Putin ile Kore yarımadasındaki durumla ilgili sorunların tartışılması da dahil iki ülkenin ortak çıkarları ile ilgili yararlı görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.