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Putin'in yardımcısı: Türkiye, S-400 teslimatının hızlandırılmasını istedi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 11:07 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin, Türkiye'nin isteği üzerine bu ülkeye S-400 hava savunma sistemi teslimatına ilişkin anlaşmayı daha hızlı hayata geçireceklerini söyledi.

Putin'in yardımcısı: Türkiye, S-400 teslimatının hızlandırılmasını istedi!

Sputnik'in haberine göre Kojin Rossiya 24 televizyonuna verdiği röportajda, Türkiye'ye teslim edilecek S-400 hava savunma sistemi bataryalarına ilişkin olarak, "Kontrat imzalandı, şu anda hayata geçiriliyor. Türk tarafı, kontratın hayata geçirilmesinin hızlandırılması istediğini ifade etti" dedi.

"Kontratın hayata geçirilmesi konusunda onlarla (Türkiye) orta yolda buluştuk" diye devam eden Kojin, "Kontrat, sanıyorum ki, 2020 başında hayata geçirilmeye başlayacak" ifadelerini kullandı.

Daha önce Türkiye'nin kontrat kapsamında 4 adet S-400 bataryası için Rusya'ya 2.5 milyar dolar ödediği açıklanmıştı. Bu miktarın bir kısmının Rusya'dan kredi ile ödendiği de belirtilmişti.

Dünyada kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem kruz hem de balistik füzeleri imha edebiliyor.

Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa 30 kilometre olan bu sistem ayrıca her hedefe iki füze kilitleyerek eş zamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.

Sevk edilmeleri halinde, Türkiye S-400 bataryalarına sahip ilk NATO ülkesi olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Türkiye S-400 Vladimir Putin Vladimir Kojin

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Hükumeti ister sevin ister sevmeyin ama çok akıllıca bir girişim. Natodaki diğer ülkelerin s400 e ihtiyaçları yok çünkü asıl tehlike kendileri. Keşke bu zamana kadar amerika ile işbirliği yapıp hiç bir faydalarını görmeyeceğimize rusya ile müttefik olsaydık. Hem ortadoğu hem de bizim için daha iyi olurdu.
BİZ BU S-400 LERİ ALANA KADAR BUNLAR DEMODE OLACAK ANLAŞILAN
alalım bir an öncede amerika hepten kudursun :)
bunlarde silah satma peşinde
Avrupa düşünsün şimdi bir kaç yıla da S-400 ler den yerli bir Şahin savunma sistemi yaparız
allahin izniyle biz bunlari aliriz sistemini cozer kendi s 400 lerimizide yapariz insallah
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