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Putin, Jagland ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 19:59 | Son Güncelleme

Putin, Jagland ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile görüştü.

Kremlin’de gerçekleştirilen görüşmenin başında Putin, Jagland’ın Rusya’nın Avrupa Konseyi ile tam iş birliği konusundaki pozisyonunu takdir ettiğini belirtti.

Jagland ise 20 yıl önce Rusya’nın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) taraf olduğunu hatırlatarak, bu süre içerisinde Rusya, Rus halkı ve Avrupa için iyi şeyler yapıldığını vurguladı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) bazı kararlarından sözleşmeye taraf bazı ülkelerin mutsuz kaldığını söyleyen Jagland, "Ancak AİHM ve AİHS taraf devletler için önemlidir ve onların çıkarınadır. Bunun Rusya ve Rus halkı için de önemli olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

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