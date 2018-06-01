HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Putin, Kuzey Kore lideri Kim ile görüşebilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 15:15 | Son Güncelleme

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, görüşmenin biçimi ve zamanının ayarlanacağını açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşebileceği bildirildi.

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin Putin ile Kim’in görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği yönündeki sorusunu cevaplandırdı.

Peskov, “Evet, gerçekten böyle bir görüşme olabilir. Görüşmenin biçimi ve zamanı diplomatik kanallar aracılığı ile ayarlanacak.” ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün Kuzey Kore’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmiş, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin yüksek seviyede aktif hale getirilmesi üzerinde anlaşmaya varıldığı belirtilmişti.

PARTNERMetal dedektörü ile arama yapıyordu... Çıkanı görünce...Metal dedektörü ile arama yapıyordu... Çıkanı görünce...
Kefen giyen işçilerden canlı gömülme talebiKefen giyen işçilerden canlı gömülme talebi
CHP'li Biçer, sağlıkçılar için 'çılgın çoraplar' giydiCHP'li Biçer, sağlıkçılar için 'çılgın çoraplar' giydi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

En Çok Okunan Haberler

CHP 24 haziran seçim sonuçları ile ilgili yaptırdığı anketleri açıkladı

CHP 24 haziran seçim sonuçları ile ilgili yaptırdığı anketleri açıkladı

Son dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa etti

Son dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa etti

FLAŞ! Acıbadem, Fenerbahçe sponsorluğundan çekildi

FLAŞ! Acıbadem, Fenerbahçe sponsorluğundan çekildi

Bunun adı vahşet! Dayak yiyen mankeni selfie kurtardı

Bunun adı vahşet! Dayak yiyen mankeni selfie kurtardı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilerine yanıt!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilerine yanıt!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadıköy'de akılalmaz olay! Biber tartışması babanın ölümüyle sonuçlandı

Kadıköy'de akılalmaz olay! Biber tartışması babanın ölümüyle sonuçlandı

Kadir gecesi hangi gün? Kadir gecesi mesajları ve ibadetleri...

Kadir gecesi hangi gün? Kadir gecesi mesajları ve ibadetleri...

Markette iğrenç olay! Halkı sokağa döken çocuğa taciz olayında yeni gelişme

Markette iğrenç olay! Halkı sokağa döken çocuğa taciz olayında yeni gelişme

İş adamının soyulmadık fabrikası kalmadı, hükümete böyle seslendi: Hapishane yaptırırım

İş adamının soyulmadık fabrikası kalmadı, hükümete böyle seslendi: Hapishane yaptırırım

Melih Gökçek'e tazminat şoku

Melih Gökçek'e tazminat şoku

Şık Tasarımlı Tesettür Abiye Seçenekleri

Şık Tasarımlı Tesettür Abiye Seçenekleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.