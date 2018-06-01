Putin, Kuzey Kore lideri Kim ile görüşebilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşebileceği bildirildi.

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin Putin ile Kim’in görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği yönündeki sorusunu cevaplandırdı.

Peskov, “Evet, gerçekten böyle bir görüşme olabilir. Görüşmenin biçimi ve zamanı diplomatik kanallar aracılığı ile ayarlanacak.” ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün Kuzey Kore’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmiş, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin yüksek seviyede aktif hale getirilmesi üzerinde anlaşmaya varıldığı belirtilmişti.

