Putin'le görüşen Erdoğan'dan, ABD Başkanı Trump'a manidar mesaj

Güney Afrika'nın Başkanti Johannesbourg'da temaslarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin liderinden sonra Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapılan 10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi kapsamındaki ikili görüşme TSİ 19.55'te başladı. İki liderin görüşmesi, selamlama konuşmaları sonrasında basına kapalı devam etti.

TRUMP'A MANİDAR MESAJ

Erdoğan, görüşme sırasında, rahip Brunson'un serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı tehdidinde bulunan ABD BAşkanı Trump'a da mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'e "Rusya ile aramızdaki her türlü dayanışma birilerini gerçekten kıskandırıyor" dedi.

