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Putin mazbatasını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 11:15 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye ziyareti öncesinde devlet başkanlığı mazbatasını teslim aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet başkanlığı mazbatasını teslim aldı.

Putin, Kremlin'deki ofisinde Rusya Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova'yı kabul etti.

Pamfilova, 18 Mart seçimlerinde yüzde 76,69 oy alarak yeniden Devlet Başkanı seçilen Putin'e mazbatasını teslim etti.

Putin, seçim komisyonuna teşekkür ederek "Bu bizim tarihimizdeki en temiz ve en şeffaf seçimdi." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, resmi sonuçlara göre 56 milyon 430 bin 712 seçmenin oyunu alarak seçimlerin galibi olmuştu.

4. dönem başkanlık mazbatasını alan Putin, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye-Rusya Üst Düzey İş Birliği Konseyi Toplantısı'na ve Akkuyu Nükleer Santrali Temel Atma Töreni'ne katılmak üzere Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirecek.

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Anahtar Kelimeler:
Mazbata Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

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