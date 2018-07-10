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Putin-Netanyahu görüşmesine doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 12:46 | Son Güncelleme

İki liderin yarın yapacakları görüşmede İsrail-Filistin meselesi ve Suriye'deki son durum değerlendirilecek

MOSKOVA (AA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yarın bir araya gelerek, İsrail-Filistin meselesini ve Suriye’deki son durumu değerlendirecekleri bildirildi.

Kremlin Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Putin ile Netanyahu’nun yarın başkent Moskova’da bir araya gelecekleri belirtildi.

İki liderin, İsrail-Filistin meselesinin yanı sıra, Suriye’deki son gelişmeleri de istişare edecekleri belirtilen açıklamada, Netanyahu’nun ayrıca, yarın Lujniki Stadı’nda İngiltere ile Hırvatistan arasında oynanacak 2018 FIFA Dünya Kupası maçını da tribünden takip edeceği bilgisine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
israil Netanyahu putin Rusya Suriye

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