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Putin Netanyahu ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 18:42 | Son Güncelleme

Putin Netanyahu ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, görüşme öncesinde yaptığı konuşmada, bölgedeki problemleri birlikte değerlendireceklerini belirtti.

Vladimir Putin, "(Ortadoğu'daki) durum maalesef acı. Sadece tartışmak değil durumu yumuşatmaya yönelik çözüm bulmak için de ümidimi dile getirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Netanyahu ise tarihten çıkardıkları çok önemli dersleri bir an olsun unutmadıklarını söyleyerek, "Böyle benzer katil ideolojiler (Nazi Almanyası) ortaya çıktığı zaman, zamanında cevabını vermek lazım." değerlendirmesi yaptı.

Putin ve Netanyahu'nun görüşmesi daha sonra basına kapalı devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

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