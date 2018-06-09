Putin, Poroşenko ile Ukrayna krizini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüştü.
Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, yapılan telefon görüşmesinde iki liderin Ukrayna’nın doğusundaki durum, Minsk Anlaşması'nın hayata geçirilmesi süreci ve 11 Haziran’da Berlin’de yapılacak Normandiya Formatı’nda Dışişleri Bakanları toplantısı hakkında değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.
Görüşmede, özellikle tutukluların değişimi dahil, insani yardım konularının da ele alındığına dikkat çekilen açıklamada, Putin’in Ukrayna’da tutuklu bulunan Rus gazetecilerin bir an önce serbest bırakılmasının gerekliliğine vurgu yaptığı ifade edildi.
Açıklamada, her iki ülkenin insan hakları yetkililerinin Ukrayna’daki tutuklu Rus vatandaşları ve Rusya’da bulunan Ukraynalı tutukluları ziyaret etmesi için anlaşma sağlandığı bildirildi.
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