Putin, Poroşenko ile Ukrayna krizini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile telefonda görüştü.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Ukrayna krizine yönelik Normandiya Formatı'ndaki görüşmelerin ele alındığı belirtilerek, Minsk Anlaşması'nın önemi vurgulandı.

Putin, Donbas'ta gerilimin artması ve sivil kayıpların meydana gelmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

İki liderin Ukrayna'nın doğusunda Rusya'nın inisiyatifi ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcilerinin Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü tarafından korunmasına ilişkin konuyu da tartıştığı kaydedilen açıklamada, Rusya ve Ukrayna insan hakları temsilcilerinin tutuklular hakkında yaptığı görüşmeye de değinildiği ifade edildi.

