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Putin-Ruhani görüşmesi sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 13:15 | Son Güncelleme

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani 1 saat 10 dakika görüştü

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme 1 saat 10 dakika sürdü.

Putin ve Ruhani, görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi"ne ve çalışma yemeğine katılacak.

Zirvenin ardından üç lider ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin

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