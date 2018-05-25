HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Putin, Rusya'nın Malezya uçağını vurduğuna yönelik iddiaları reddetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 19:31 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: - "(Ukrayna'da düşürülen Malezya uçağına ilişkin soruşturma) Rusya, dahil edilmediği bir soruşturmanın sonuçlarını kabul etmeyecektir" - "(Uçağı vuran füze) Füze elbette Rus füzesi değildi. Bu konuda öne sürülen farklı iddialar var, bunlardan birisi de füzenin Ukrayna’ya ait olduğu" - "Küresel ekonomi, bir sarmal gibi büyüyen korumacı önlemler nedeniyle yıkıcı bir krizin içerisine düşebilir”

ST. PETERSBURG (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı yolcu uçağının düşürülmesinde kullanılan füzenin, Rus füzesi olmadığını savunarak, “Rusya, dahil edilmediği bir soruşturmanın sonuçlarını kabul etmeyecektir.” dedi.

Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında katıldığı oturumda, güncel küresel siyasi ve ekonomik konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Küresel ticarette, inşa etmesi yıllar süren çok taraflı iş birliği anlayışının gelişmesine engel olunduğuna işaret eden Putin, “Küresel ekonomi, bir sarmal gibi büyüyen korumacı önlemler nedeniyle yıkıcı bir krizin içerisine düşebilir.” diye konuştu.

Taraflar arasında yaşanacak güven kaybının, büyük değişikliklerin yaratacağı “türbülansa” dönüşebileceği uyarısında bulunan Putin, “Bu unsurlar, dünyanın daha önce görmediği bir sistematik krize dönüşebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

İran ile varılan nükleer anlaşmanın bozulmasına ilişkin tehlikelere değinen Putin, “İran anlaşmasının bozulması, tüm bölgeye zarar verecektir ve Kuzey Kore etrafında şekillenen sorunların benzerini yaratacaktır. Eğer İran bu anlaşmanın dışına ittirilirse, bu İsrail için daha mı iyi olacak? Bunun gerçekleşmesi halinde İran’ın nükleer programı herkes için bir bilinmez haline gelecek.” ifadelerini kullandı.

Putin, ABD’nin tek taraflı bir şekilde çekilmesiyle, İran anlaşmasının tümüyle kaybedilmediğini vurgulayarak, “Eğer anlaşmayı korumak istiyorsak, uluslararası sürecin sonuca ulaşabilmesi için tüm kapıların açık bırakılması gerekiyor.” dedi.

- Ukrayna'da düşürülen Malezya uçağı

Konuşmasında, Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi’nin (JIT) Ukrayna’nın doğusunda 2014’te Rus ordusuna ait bir füzenin Malezya uçağını vurduğuna yönelik açıklamasını da değerlendiren Rus lider, “Söz konusu araştırma komisyonuna alınmadık. Dolayısıyla Rusya, dahil edilmediği bir soruşturmanın sonuçlarını kabul etmeyecektir.” diye konuştu.

Uçağı vuran füzenin Rus füzesi olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtlayan Putin, “Elbette hayır. Bu konuda öne sürülen farklı iddialar var, bunlardan birisi de füzenin Ukrayna’ya ait olduğu.” dedi.

JIT, 2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı uçağın Rus ordusuna ait bir füze tarafından vurulduğunu tespit etmişti. JIT, füzenin Kursk'ta bulunan Rus askeri birliğine ait 53. Tugay Birliği'nden olduğunu belirtmişti.

MH17 sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te 283 yolcu ve 15 kişilik mürettebatı ile Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasında yol alırken Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüş ve uçaktaki 298 kişiden kurtulan olmamıştı

PARTNERKraliçe 'yetersiz' dedi üvey kayınvalide fırsatı kaçırmadı!Kraliçe 'yetersiz' dedi üvey kayınvalide fırsatı kaçırmadı!
Kırıkkale'de sağanak ve dolu hayatı felç ettiKırıkkale'de sağanak ve dolu hayatı felç etti
Bursa'yı sağanak vurdu/ Ek fotoğraflarBursa'yı sağanak vurdu/ Ek fotoğraflar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN MH17 putin Rusya Ukrayna

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den Uşaklı çobana: O kokuyu iyi bilirim, rahatsız olmam

Muharrem İnce'den Uşaklı çobana: O kokuyu iyi bilirim, rahatsız olmam

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet Akarca'dan bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet Akarca'dan bedelli askerlik açıklaması

İlginizi Çekebilir

Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

Melih Gökçek’in sosyal medyayı sallayan dolar iddiası asılsız çıktı

Melih Gökçek’in sosyal medyayı sallayan dolar iddiası asılsız çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren kanuna onay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren kanuna onay

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Film çekimi nedeniyle İstanbul'da bu yollar yarın trafiğe kapatılacak

Film çekimi nedeniyle İstanbul'da bu yollar yarın trafiğe kapatılacak

Bursa'da sel! Bir anda bastıran şiddetli yağış kamyonu sürükledi

Bursa'da sel! Bir anda bastıran şiddetli yağış kamyonu sürükledi

Bursa'yı sel vurdu!

Bursa'yı sel vurdu!

Başbakan Binali Yıldırım İzmir'e yapılacak yeni havalimanının adını ilk kez açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım İzmir'e yapılacak yeni havalimanının adını ilk kez açıkladı

ŞİDEF Kuruldu

ŞİDEF Kuruldu

İYİ Parti'nin Sivas milletvekili adayı Hüseyin Gülhan'ın internet sitesi tartışma konusu oldu

İYİ Parti'nin Sivas milletvekili adayı Hüseyin Gülhan'ın internet sitesi tartışma konusu oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.