Putin, Rusya'nın Malezya uçağını vurduğuna yönelik iddiaları reddetti

ST. PETERSBURG (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı yolcu uçağının düşürülmesinde kullanılan füzenin, Rus füzesi olmadığını savunarak, “Rusya, dahil edilmediği bir soruşturmanın sonuçlarını kabul etmeyecektir.” dedi.

Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında katıldığı oturumda, güncel küresel siyasi ve ekonomik konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Küresel ticarette, inşa etmesi yıllar süren çok taraflı iş birliği anlayışının gelişmesine engel olunduğuna işaret eden Putin, “Küresel ekonomi, bir sarmal gibi büyüyen korumacı önlemler nedeniyle yıkıcı bir krizin içerisine düşebilir.” diye konuştu.

Taraflar arasında yaşanacak güven kaybının, büyük değişikliklerin yaratacağı “türbülansa” dönüşebileceği uyarısında bulunan Putin, “Bu unsurlar, dünyanın daha önce görmediği bir sistematik krize dönüşebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

İran ile varılan nükleer anlaşmanın bozulmasına ilişkin tehlikelere değinen Putin, “İran anlaşmasının bozulması, tüm bölgeye zarar verecektir ve Kuzey Kore etrafında şekillenen sorunların benzerini yaratacaktır. Eğer İran bu anlaşmanın dışına ittirilirse, bu İsrail için daha mı iyi olacak? Bunun gerçekleşmesi halinde İran’ın nükleer programı herkes için bir bilinmez haline gelecek.” ifadelerini kullandı.