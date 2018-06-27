Putin-Trump üçüncü bir ülkede görüşecek

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın üçüncü bir ülkede görüşeceğini bildirdi.
Uşakov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, planlanan Putin-Trump zirvesine ilişkin bilgi verdi.
Zirvenin tarih ve yerinin yarın açıklanacağını kaydeden Uşakov, iki liderin baş başa görüşeceğini, birlikte kahvaltı edeceğini ardından ortak basın toplantısı düzenleyeceğini belirtti.
Uşakov, Putin ve Trump'ın atılacak adımları içeren uluslararası güvenlik konusunda ortak açıklama yayınlayabileceğini de belirterek, zirvenin yapılacağı yere ilişkin de "Bizim ve Amerikan tarafı için uygun olacak üçüncü bir ülke belirlendi." ifadelerini kullandı.
Yuriy Uşakov, "Bu buluşma uzun zamandır planlanıyor, Rusya ve ABD için büyük önem taşıyor. Uluslararası toplum için de önemli. Bu zirve bu yazın en önemli uluslararası olayı olacak." ifadelerine yer verdi.
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