Putin, Trump'ın Güvenlik Danışmanı Bolton ile görüştü

MOSKOVA (AA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'u kabul etti.
Putin, Bolton ile Kremlin'deki görüşmesinden önce yaptığı açıklamada, ikili ilişkilere değindi.
“Rus-Amerikan ilişkilerinin çok iyi durumda olmadığını belirtmekten üzüntü duyuyorum.” diyen Putin, bunun önemli derecede ABD’nin iç politikasındaki acı mücadelenin sonucu olduğunu ifade etti.
Bolton’un Moskova’ya yaptığı ziyaretin, Rusya ile ABD arasında tam formatlı ilişkileri yeniden kurmak için ilk adımların atılabileceği umudunu verdiğini kaydeden Putin, Rusya’nın hiçbir zaman cepheleşmeden yana olmadığını aktardı.
Putin’in Bolton'u kabulünde, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu da hazır bulundu.
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