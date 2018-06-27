HABER

Putin, Trump'ın Güvenlik Danışmanı Bolton ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 16:55 | Son Güncelleme

Putin, Trump'ın Güvenlik Danışmanı Bolton ile görüştü

MOSKOVA (AA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'u kabul etti.

Putin, Bolton ile Kremlin'deki görüşmesinden önce yaptığı açıklamada, ikili ilişkilere değindi.

“Rus-Amerikan ilişkilerinin çok iyi durumda olmadığını belirtmekten üzüntü duyuyorum.” diyen Putin, bunun önemli derecede ABD’nin iç politikasındaki acı mücadelenin sonucu olduğunu ifade etti.

Bolton’un Moskova’ya yaptığı ziyaretin, Rusya ile ABD arasında tam formatlı ilişkileri yeniden kurmak için ilk adımların atılabileceği umudunu verdiğini kaydeden Putin, Rusya’nın hiçbir zaman cepheleşmeden yana olmadığını aktardı.

Putin’in Bolton'u kabulünde, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu da hazır bulundu.

PARTNER'Taşıdığı soyadı olmasaydı...''Taşıdığı soyadı olmasaydı...'
Son dakika: Mehmet Altan hakkında tahliye kararıSon dakika: Mehmet Altan hakkında tahliye kararı
Alaattin Çakıcı'dan iki farklı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasıAlaattin Çakıcı'dan iki farklı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolto Kremlin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

En Çok Okunan Haberler

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Muharrem İnce'den 'istifa' mesajı

Muharrem İnce'den 'istifa' mesajı

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bülent Tezcan 'Seçim ikinci tura kaldı' açıklaması neden yaptı? CHP'den dikkat çeken açıklama

Bülent Tezcan 'Seçim ikinci tura kaldı' açıklaması neden yaptı? CHP'den dikkat çeken açıklama

Markette 'pes' dedirten hırsızlık

Markette 'pes' dedirten hırsızlık

Son dakika: Mehmet Altan hakkında tahliye kararı

Son dakika: Mehmet Altan hakkında tahliye kararı

Alaattin Çakıcı'dan iki farklı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması

Alaattin Çakıcı'dan iki farklı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasındaki kritik görüşme sona erdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasındaki kritik görüşme sona erdi!

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.