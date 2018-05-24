Putin ve Macron, St. Petersburg'ta bir araya geldi

ST. PETERSBURG (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında yapılması planlanan zirvenin iptal edilmesinden dolayı üzüntü duyduklarını belirterek, “Bu zirvenin Kore Yarımadası'ndaki gerginliğin azaltılması için önemli bir adım olması bekleniyordu.” dedi.
Putin, Rusya’nın St. Petersburg kentinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gerçekleştirdiği yaklaşık dört saatlik görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Fransız meslektaşıyla Suriye, Ukrayna, İran ve Kore Yarımadası etrafında gelişen olayları değerlendirdiklerini anlatan Putin, “Suriye’de ana görev, Cenevre’de anayasa komitesinin oluşturulması ve Şam’ın bu yapıya temsilcilerini göndermesi. Suriye krizinin çözümünde siyasi sürece destek verilmesi noktasında Fransa ile hemfikiriz.” diye konuştu.
Ukrayna krizinin çözümü için atılması gereken adımların da görüşmede ele alındığını belirten Putin, “Görüşmemizde, krizin istikrarlı şekilde çözülmesi için Minsk anlaşmalarının tümüyle uygulanmasının önemini vurguladık.” dedi.
ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında yapılması planlanan zirvenin iptal edilmesine yönelik görüşleri sorulan Putin, “Zirvenin iptal edilmesinden dolayı üzüntü duyuyoruz. Bu zirvenin Kore Yarımadası'ndaki gerginliğin azaltılması için önemli bir adım olması bekleniyordu. ABD ve Kuzey Kore’yi yakınlaştırmak için üzerimize düşeni yapacağız ve nihayetinde böyle bir zirvenin gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Böyle bir zirve olmadan, bu denli önemli bir konu çözüme kavuşturulamaz.” değerlendirmesinde bulundu.
Rus lider, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını da eleştirerek, “Bağımsız ülkelere tüm kısıtlamalar, yalnızca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından onaylanabilir. Bunun dışındaki tüm adımlar hukuksuzdur.” ifadelerini kullandı.
Basın toplantısında Rusya’nın uluslararası arenadaki konumuna övgüde bulunan Macron ise şunları kaydetti:
“Rusya’nın başta Ortadoğu olmak üzere, uluslararası arenadaki önemli konumunun farkındayız. Küresel problemlerin çözümünde Rusya’nın değişmez konumuna saygı duyarken, Rusya’nın da bizim ve ortaklarımızın çıkarlarına saygı göstermesi gerektiğini düşünüyoruz. Fransa bağımsız bir ülkedir ve kararlarını bağımsız bir şekilde almaktadır. Rusya ile diyaloğumuz da bağımsızlığın bir manifestosudur.”
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