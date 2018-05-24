Putin ve Macron, St. Petersburg'ta bir araya geldi

ST. PETERSBURG (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında yapılması planlanan zirvenin iptal edilmesinden dolayı üzüntü duyduklarını belirterek, “Bu zirvenin Kore Yarımadası'ndaki gerginliğin azaltılması için önemli bir adım olması bekleniyordu.” dedi.

Putin, Rusya’nın St. Petersburg kentinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gerçekleştirdiği yaklaşık dört saatlik görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fransız meslektaşıyla Suriye, Ukrayna, İran ve Kore Yarımadası etrafında gelişen olayları değerlendirdiklerini anlatan Putin, “Suriye’de ana görev, Cenevre’de anayasa komitesinin oluşturulması ve Şam’ın bu yapıya temsilcilerini göndermesi. Suriye krizinin çözümünde siyasi sürece destek verilmesi noktasında Fransa ile hemfikiriz.” diye konuştu.

Ukrayna krizinin çözümü için atılması gereken adımların da görüşmede ele alındığını belirten Putin, “Görüşmemizde, krizin istikrarlı şekilde çözülmesi için Minsk anlaşmalarının tümüyle uygulanmasının önemini vurguladık.” dedi.