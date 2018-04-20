Putin ve Mirziyoyev telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev telefonda görüştü.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Putin ile Mirziyoyev arasında yapılan telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki çok yönlü ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve pekiştirilmesine ilişkin meseleler ele alındı.

Telefon görüşmesinde taraflar, Lukoil şirketi tarafından dün Özbekistan'da devreye alınan Kandım Gaz İşleme Tesisinin iki ülke arasında gelişmekte olan stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin açık bir örneği olduğunu dile getirdi.

Telefon görüşmesinde Mirziyoyev, Kandım Gaz İşleme Tesisinin açılışına ilişkin törene Rusya'dan üst düzey heyetin katılmasından dolayı Putin'e teşekkür etti. Görüşmede Mirziyoyev'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ülkesine davet ettiği ve Putin'in de teklifi kabul ettiği belirtildi.