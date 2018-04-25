Putin ve Sarkisyan, telefonda Ermenistan krizini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, telefonda Ermenistan'da yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.
Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, görüşmede iki liderin, Ermenistan'da yaşanan krize ilişkin görüş alışverişinde bulundukları belirtildi.
Görüşmede, krizin çözümü için Ermenistan'daki tüm siyasi odakların, gayret ve sorumluluk göstermesi gerektiğine işaret eden Putin ve Sarkisyan'ın, tüm taraflar arasında, anayasaya tam anlamıyla bağlı bir şekilde yapıcı görüşmelerin başlamasının önemi konusunda görüş birliğine vardıkları kaydedildi.
Ermenistan'da muhalifler, 13 Nisan'da Serj Sarkisyan'ın başbakanlığa aday gösterilmesiyle, Liberal siyasi güçlerin oluşturduğu Elk (Çıkış) koalisyonu üyesi, Milletvekili Nikol Paşinyan'ın öncülüğünde protesto gösterilerine başlamıştı. Başbakan Sarkisyan, protestolar üzerine istifa etmişti.
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