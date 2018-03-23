Putin yeniden devlet başkanı seçildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, pazar günü yapılan seçimde oyların 76,69’unu alarak yeniden seçildi.
Rusya Merkezi Seçim Komisyonu, devlet başkanlığı seçiminin resmi sonucunu açıkladı. Buna göre, Putin, 56 milyon 430 bin 712 seçmenin oyu ile seçimlerin galibi oldu.
Oyların yüzde 76,69'unu alan Putin'i yüzde 11,77 oy oranı ile Komünist Parti adayı Pavel Grudinin ve yüzde 5,65 oy oranıyla Liberal Demokratik Partisi lideri Vladimir Jirinovskiy izledi. Sivil İnisiyatif Partisi adayı televizyon sunucusu Kseniya Sobçak'ın oy oranı ise yüzde 1,68'de kaldı.
73 milyon 629 bin kişinin oy kullandığı seçimde katılım oranı yüzde 67,54 oldu. Komisyon, seçimin "geçerli" olduğunu da duyurdu.
- “Sorunlarımızı çok iyi biliyorum”
Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı televizyon konuşmasında vatandaşlara teşekkür etti.
Seçimde kendisine verilen yüzde 76’dan fazla desteğin ülke tarihindeki “en yüksek seviye” olduğunu vurgulayan Putin, “Sorunlarımızı çok iyi biliyorum. Siz, Rusya vatandaşları, gelirlerdeki düşüş, sağlık hizmetlerinde yaşanan eksiklikler, barınma ve toplumsal hizmetler ile diğer alanlardaki sorunları adil bir şekilde dile getiriyorsunuz. Her şeyden önce daha iyi bir değişim umudunuzu, güveninizi görüyorum.” ifadelerini kullandı.
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