Putin'den Erdoğan'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Rusya Federasyonu Başkanı Putin, 24 Haziran seçimlerindeki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Görüşmede iki lider, Türkiye-Rusya arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine ilişkin kararlılıklarını teyit etti.

İki liderin, Türkiye ve Rusya'nın başta Suriye olmak üzere bölgesel konularda da iş birliği yapmalarının önemini de vurguladı.

