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Putin'den Kuzey Kore lideri Kim'e davet

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 13:18 | Son Güncelleme

Putin'den Kuzey Kore lideri Kim'e davet

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u, eylül ayında Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenecek küresel bir foruma davet ettiği bildirildi.

Yonhap ajansının, Rus RIA Novosti ajansına dayandırdığı haberde, davetin, Putin'in, geçen hafta Kuzey Kore'yi ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov aracılığıyla Kim'e iletilen mektubuyla yapıldığı bildirildi.

Lavrov tarafından iletilen mektupta, Rus Devlet Başkanının, Kore Yarımadası'yla ilgili meselelerin çözümüne ilişkin harekete geçilmesinde son günlerde izlenen diplomasinin başarısı için "iyi dileklerini" ifade ettiği aktarıldı.

TASS haber ajansı, daha önce, Lavrov'un, ziyareti esnasında Kim'i Rusya'ya davet ettiğini belirtmişti.

Kim'in, Putin'in davetini kabul edip etmediği henüz bilinmiyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 31 Mayıs'ta, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya gelerek, iki ülke ilişkilerini ve Kore Yarımadası etrafında şekillenen son gelişmeleri değerlendirmişti.

Görüşmede, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki diplomatik ilişkilerin 70’inci yılında iki ülke arasındaki iş birliğinin ele alındığı kaydedilirken, tarafların, Kore Yarımadası ile ilgili son gelişmeler konusunda da görüş alışverişinde bulundukları ifade edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kim Jong Un Sergey Lavrov Vladimir Putin

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