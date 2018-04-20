HABER

Putin’in kampanyası sonuç verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 01:13 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in alkol ve sigaraya karşı başlattığı mücadele meyvelerini verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in alkol ve sigaraya karşı başlattığı mücadele meyvelerini verdi. Rusların 4’te biri alkol ve sigaradan uzaklaştı.
Alkol tüketimiyle tanınan Rus halkı bu görüşü artık değiştirmeye başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sigara ve alkole karşı başlattığı kampanyalar ile alkol ve sigara tüketimine karşı çıkartılan yasaların 5 yıllık sonuçları açıklandı. Alkol ve sigaraya karşı alınan en önemli önlemlerden biri, gece 24.00 ile sabah 07.00 arasında alkol satışının yasaklanması olmuştu. Alkol ve sigara bağımlılarına yönelik rehabilitasyon merkezlerinde de seferberlik başlatılmıştı. Yapılan çalışmaların 5 yıllık sonuçlarına göre, Rusya’da alkol ve sigara kullanan bağımlıların sayısında yüzde 22’lik azalma olduğu duyuruldu. Rusya’nın çeşitli bölgelerinde alkol tüketiminde farklılıklar görülürken, yapılan duyuruya göre Rusya Federasyonu’na bağlı İnguşetya Cumhuriyeti’nde tek bir kişinin dahi alkol veya sigara bağımlısı olmadığı duyuruldu.

Uçakta korku dolu dakikalar! Pilotun hamlesi faciayı önlediUçakta korku dolu dakikalar! Pilotun hamlesi faciayı önledi
Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyorÜnlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor
Muhalefet kısa sürede uzlaşıp ittifak kuramaz! Muhalefet kısa sürede uzlaşıp ittifak kuramaz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbullu Gelin'e 3 isim veda edecek

İstanbullu Gelin'e 3 isim veda edecek

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı tatil edildi

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı tatil edildi

Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle ittifak yapacağını açıkladı!

Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle ittifak yapacağını açıkladı!

Ibiza Adası'nda şok görüntüler! Kalabalığa aldırmadan ilişkiye girdiler

Ibiza Adası'nda şok görüntüler! Kalabalığa aldırmadan ilişkiye girdiler

Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması

Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener'den derbi yorumu

Meral Akşener'den derbi yorumu

Cuma namazı saat kaçta? İşte 20 Nisan Cuma Diyanet'e göre il il namaz vakitleri (Cuma namazı nasıl kılınır?)

Cuma namazı saat kaçta? İşte 20 Nisan Cuma Diyanet'e göre il il namaz vakitleri (Cuma namazı nasıl kılınır?)

Cuma mesajları 20 Nisan - Mübarek Cuma günü için en güzel resimli Cuma mesajları 2018

Cuma mesajları 20 Nisan - Mübarek Cuma günü için en güzel resimli Cuma mesajları 2018

Aydın Doğan hakkında verilen beraat kararını Yargıtay bozdu

Aydın Doğan hakkında verilen beraat kararını Yargıtay bozdu

24 Haziran erken seçim tarihinde dikkat çeken detay

24 Haziran erken seçim tarihinde dikkat çeken detay

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? 24 Haziran erken seçimleri beklentileri yükseltti

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? 24 Haziran erken seçimleri beklentileri yükseltti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.