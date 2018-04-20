Putin’in kampanyası sonuç verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in alkol ve sigaraya karşı başlattığı mücadele meyvelerini verdi. Rusların 4’te biri alkol ve sigaradan uzaklaştı.

Alkol tüketimiyle tanınan Rus halkı bu görüşü artık değiştirmeye başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sigara ve alkole karşı başlattığı kampanyalar ile alkol ve sigara tüketimine karşı çıkartılan yasaların 5 yıllık sonuçları açıklandı. Alkol ve sigaraya karşı alınan en önemli önlemlerden biri, gece 24.00 ile sabah 07.00 arasında alkol satışının yasaklanması olmuştu. Alkol ve sigara bağımlılarına yönelik rehabilitasyon merkezlerinde de seferberlik başlatılmıştı. Yapılan çalışmaların 5 yıllık sonuçlarına göre, Rusya’da alkol ve sigara kullanan bağımlıların sayısında yüzde 22’lik azalma olduğu duyuruldu. Rusya’nın çeşitli bölgelerinde alkol tüketiminde farklılıklar görülürken, yapılan duyuruya göre Rusya Federasyonu’na bağlı İnguşetya Cumhuriyeti’nde tek bir kişinin dahi alkol veya sigara bağımlısı olmadığı duyuruldu.