"Putin'le Suriye'deki gelişmeleri A'dan Z'ye tekrar ele alacağız"

Ziyaretinin Afrika kıtasıyla her alanda ikili ilişkileri geliştirme ve derinleştirme yönünde iradelerini ortaya koyduğunu vurgulayan Erdoğan, Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu'nun, kendisinin göreve başlama törenine katılarak iki ülke arasındaki dostluğa verdiği önemi gösterdiğini, bunun aynı zamanda iadeiziyaret olacağını bildirdi.

Erdoğan, bazı görüşmeler ve anlaşmaları Münbiç konusunda da yaptıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu görüşmemizde bunları A'dan Z'ye tekrar ele alacağız. Burada Dara konusu var ki en sıkıntılı olaylardan bir tanesi. İdlib konusu var, tekrar ele alacağız. Çünkü buralarda her an her şey olabiliyor. Biz de istiyoruz ki Suriye halkı artık saldırılardan, özellikle de bölgedeki bazı örgütlerin acımasız saldırılarından da korunma altına alınmış olsun. Bunları görüşmek suretiyle teminat altına alalım istiyoruz."

- "Siyasi rekabetlerin Türkiye üzerinden olması bizi üzmektedir"

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına karşı Türkiye'nin tavrının ne olacağına ilişkin soruyu ise Erdoğan, şöyle yanıtladı:

"Yaptırımlarla ilgili her şeyden önce şunu bilmemiz lazım. Amerika nasıl stratejik ortağımız ise, nasıl model ortağımız ise bizim dünyada diğer stratejik ortaklarımızla olan ilişkilerimizde de onlarla olan ilişkiyi kesmek bir defa bizim ülkeler arasındaki bağımsızlık anlayışımıza ters düşer. Hem komşumuz olacak, bunun yanında stratejik ortaklığımız olacak. Çünkü öyle ürünler alıyoruz ki onlardan bu ürünleri almadığımız zaman benim ülkemi kış boyu kim ısıtacak? Aynı şekilde burada kazan kazan esasına göre birçok gelişme var. Bunları nereye koyacağız? Biz bunları Sayın Obama döneminde de zaten Amerika'ya açık, net söyledik.