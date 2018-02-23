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Pütürge’de kayısı ağaçları çiçek açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 12:00 | Son Güncelleme

Malatya’nın Pütürge ilçesine bağlı 650 rakımlı Bölükkaya Köyü’nde kayısı ağaçları çiçek açmaya başladıHava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi Pütürge’de kayısı ağaçlarının erkenden açmasına neden oldu.

Pütürge’de kayısı ağaçları çiçek açtı

Malatya’nın Pütürge ilçesine bağlı 650 rakımlı Bölükkaya Köyü’nde kayısı ağaçları çiçek açmaya başladı
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi Pütürge’de kayısı ağaçlarının erkenden açmasına neden oldu. Ağaçların erken çiçek açmasını "doğanın uyanışı" diye tabir eden bazı vatandaşlar, Mart ayında yaşanabilecek don olayından endişe duyduklarını dile getirdi. Öte yandan İnönü Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Murat Asma, ağaçların erken çiçek açmasının anormal bir durum olduğunu söyledi.
Çiçeklenmenin Kabaaşı cinsinde yaşandığını kaydeden Asma, “Doğanyol ve Pütürge’den bazı kayısı üreticilerimiz Kaba aşı çeşidinde tomurcukların pembe tomurcuk dönemine ulaştığını, hatta ilk çiçeklenmenin meydana geldiğini, ancak Hacıhaliloğlu çeşidinde hiçbir gelişme olmadığını belirtiyorlar. Hatta Hacıhaliloğlu çiçek tomurcuklarına dokunulduğunda döküm olayının meydana geldiğini bildiriyorlar. Malatya’da benzer durum başka ilçelerde yaşanıyor mu, bilmiyorum. Ancak bu durum anormal bir durum” diye konuştu.

Pütürge’de kayısı ağaçları çiçek açtı

Pütürge’de kayısı ağaçları çiçek açtı

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