PYD/PKK Arap kızlarını zorla silah altına alıyor

TSK ve ÖSO birlikleri, terör örgütlerinden ele geçirdikleri köylerde sivillerin güvenliğini sağlıyor. Afrin Cinderes beldesine bağlı Deyr Ballut köyündeki PYD/PKK zulmüne maruz kalan halk yaşadıklarını AA'ya anlattı.Köy sakinlerinden Halime el Mansur, "Her aileden bir kişi onlara (PYD/PPK) katılmak zorunda, erkek yoksa yerine ailenin bir kızı katılmak zorunda. Biz kızlarımızı vermek istemiyoruz, onlar zorluyor." dedi.

PYD/PKK'nın insanları zorla örgüte aldığını, bunun bölge halkını zor durumda bıraktığını söyleyen Mansur, ÖSO'nun köye girmesinin ardından rahatladıklarını ifade etti.Bir diğer köylü Muhammed Alluş da PYD/PKK'nın kendilerine hiçbir şekilde değer vermediğini, örgüte katılmaları için baskı yaptığını anlattı.Muhammed, "PKK karşında görüşlerimizi söyleyemezdik, ÖSO gelince bizimle çok ilgilendi. Şu an durumumuz çok iyi." diye konuştu.

"PKK ÇOCUKLARIMIZI ZORLA SİLAH ALTINA ALIYORDU"



Deyr Ballutlu 65 yaşındaki Fatıma Halebi de "Operasyon başladığında çok şiddetliydi. İlk başta çok korktuk. Eve saklandık. ÖSO geldiğinde çocuklarımız 'Biz siviliz.' diye seslendi. Açık söylemek gerekirse o anda ayaklarım titredi ama ÖSO bize çok iyi davrandı." dedi.Araplar oldukları için örgüt tarafından dışlandıklarını aktaran Halebi, "Bizleri saflarına katmak için sürekli baskı ve zülüm yaptılar. Şimdiki durumumuz eskiye göre çok daha güzel. Allah bu iyi durumumuzu sağlayanlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.