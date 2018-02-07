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PYD/PKK destekçileri, Erdoğan'ın fotoğrafını montajlayarak yalan üretti

GÜNCEL HABERLERİ | 07.02.2018 13:13 | Son Güncelleme

Terör örgütü PYD/PKK destekçisi sosyal medya hesapları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını montajlayarak kullandı.

PYD/PKK destekçileri, Erdoğan'ın fotoğrafını montajlayarak yalan üretti

Terör örgütü yandaşları, kendi sosyal medya hesaplarından, "Türkiye DEAŞ'e destek veriyor" yalanıyla bir fotoğraf paylaştı.

Türkmen muhalif bir grubun DEAŞ militanı gibi gösterilmeye çalışıldığı fotoğrafta, Türk bayrağının altına da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görseli montajlandı.

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Ancak fotoğrafın, 2 Ekim 2015'te, Türkiye'den bir sivil toplum örgütünün, Bayırbucak Türkmenlerinin kurduğu Sultan Albdülhamid Han Tugayına yaptığı yardım sonrası çekildiği tespit edildi.

Böylece örgüt destekçilerinin "Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEAŞ'e destek verdiği" yalanı ortaya çıkarıldı.

Daha önce de PYD/PKK yandaşları, sosyal medya hesaplarında, Anadolu Ajansının (AA) Afrin'de stratejik öneme sahip Burseya Dağı'nda çektiği ve harekatın sembolü haline gelen Türk bayraklı asker fotoğrafına DEAŞ'a ait bir görseli iliştirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Türk Silahlı Kuvvetleri Recep Tayyip Erdoğan Montaj

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Okuyucu Yorumları 36 yorum
reis yol doğru devam arkandayız
@necod07 aman arkasında olun yanlışlıkla önüne falan geçersinizde mazAllah
@necod07 BOL SAMAN VAR GEL YE...?!..
@erkan_1975_bazzz önüde sizler varsiniz:))
@necod07 o senin gibileri amelidir
@mukaygusuz ne oldu amel insan değil galiba sizin bu zihniyetiniz sevsinler
kitapsız alçaklar belanızı bulacaksınız yalan iftira içerde ve dışarda olan desteğe rağmen perişan olacaksınız katil sürüsü
reis ve bahçeli arkandayız.
@oguzaltay0638 adın gerçekten oğuz mu bi tek ona üzülürüm
etek giyip yuzunu saklayan zihniyetten boyle bi hareket sasirmamak lazim
bu lafima kirmizi basan ermeni tohumu sende teror yanlisisin biliyorum hersey meydanda atalariniz sizleri kacar ken devlete ihanetlik yapin diye birakmis ermeni tohunlari sizi
ne yapsalar da herkes artık kimin ne olduğunu biliyor
SİZ KOYUN DİYİN AHMAK DİYİN AMA RECEP TAYYİP OLMASA KILIÇDAROĞLU MU ÜLKEYİ KURTARICAK SELEHADDİN KÖPEĞİ Mİ KURTARICAK ALLAH RECEP TAYYİPE UZUN ÖMÜR VERSİN
Reis bizi afrine götür
abd ve İsrail uşağı ypg ve pkkli hainler hepinizi afrine gomcez
niye yalan olsun kayıtlar unutmaz antepde devlet hastanesinde kaç ışidliyi tedavi ettirdiniz
@erkan_1975_bazzz Sizlerin gözleri kör işte tam bir israil ve CHP kafası
bu pyd pkk deaş hepsi abd ve batının paralı itleri..dünyada bu terör örgütlerine bunca silahı kim veriyor.. başta abd ve büyük devletler. mesele bu. para için bu emperyalistler her şeyi yapar.
Biz bunu öğrendik, zaten itibar da etmiyorduk. Ama fotonun montaj olduğunu yalan haberi okuyan insanların en az % 70'i öğrenemeyecek. Onların amacı algı oluşturmak. Sosyal medyada Çamur attın mı izi kalıyor maalesef.
bunlari yayinlayip yayanlar akpnin trolleri.kimi kandiriyorsunuz.
Bazı geri zekalılar bunu alıp kullanıyorlar kim sizce bunlar elbete CHP li akılsızlar
Mücadeleye devam
bunları tanıyorum türkmen bunlar...benim resmimide görebilirsiniz bunlarla...
öso teröristtir buna şehit diyende teröristir
erkan 1975 REİS KİMİ ÖNÜNE ALACAĞINI ÇOK İYİ BİLİR.SENDEN BAŞLAYARAK TÜM SENİN GİBİLERİNİ ÖNÜNE ALARAK TEPELEYİP GİDER EVELALLAH
Etekli mayın merkepleri anırta anırta hepinizi... anladınız siz onu
bu pkk ile her kim ki yan yana yürüyor, yürümüş, konuşmuş, masaya oturmuş veya istediklerini vermiş ise hepsinin Allah belasını versin.
artık ne mok yiyeceklerini şaşırmışlar belli ki Deaşa destek veriyorsa o zaman neden Deaş a saldırıyor peki siz Deaş a karşı savaşıyorsanız da neden o zaman Deaş bulunduğunuz bölgelerden rahatça geçip gidiyor toparlanıp geriye geliyor peki Deaş neden pyd ve pkk-ABD nin elinde bulunan bölgelerde yeniden saldırmaya başladı neden bu kadar rahat davranabiliyorlar siz onlarla anlaşmadıysanız diye sormazlar mı adam olana gerçi kendi cevabımı veriyorum ama olsun siz anlayasınız diye adam olana diyorum yani adam olmaları lazım bunların hain değil
Dünya alem biliyor kimin daişi elkaide ile içice olduğunu...sadece ismiler değişik
Reis bir açıklama bekliyoruz !
Kobani düştü diyecek diye sevinen kim merkel mi
besmele yazısının altında olması gerekıor bayrak bunu bılmeyecek kadar cahıl ve sahte müslümansınız
Her fotosu asilana inanacak olsak simdiye kadar ayakta duramazdik bunlarin cirpanislarini gordukce ben acayip mutlu oluyorum
Kim inanır ki!:) Ne Chp ne hiçbir muhalefet inanmaz!.
SON HABERLERE GÖRE ABD PYD VE PKK YA 5 BİN TIR SİLAH VE 2 BİN UÇAK DOLUSU MÜHİMMAT VERMİŞTİR. 7 BİN ABD ASKERİ BÖLGEDE 35 BİN PYD PKK MİLİTANI HAZIR VAZİYETTE BÖLGEDE.TÜRKİYE 19 GÜNDÜR İÇERİ DALDI ANCAK AFRİNE DAHA ULAŞILAMADI. BEYLER ÇETİN BİR SAVAŞ YAPILACAK BÖLGEDE. TÜRKİYEDENDE 50 BİNE YAKIN ŞEHİD VERİELECEK. BAKINIZ ESADLA BERAĞBER YÜRÜNMEZSE HEPSİ BOŞA GİDECEK DİKKAT. TÜRKİYE SURİYEDE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ SAĞLAYACAKSA ESADLA EL SIKIŞMALI GEÇ OLMADAN. BÖLGEDE ÇOK DÖNEK BİR YAPI VAR HER AN TÜRKİYEYİ SATABİLİR ÖSO ......TÜRKİYE İRAN BÖLGEDE AĞIRLIĞI OLAN ÜLKELERDİR.ABD OUNUNU BOZACAKLAR.
ermeni dölleri pkk ve abd dölü fetö cüler sitede çok var vur reis ses geliyor devam
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