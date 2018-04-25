HABER

"PYD sivillerin Afrin'deki evlerine dönmesine izin vermiyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 22:00 | Son Güncelleme

ENKS Üyesi Brimo: - "Afrin'den çıkmak isteyenlere hain ve çete ithamında bulunuyorlardı. Şimdi ise Afrin'e evlerine dönmek isteyenlere hain diyorlar"

ERBİL (AA) - Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Üyesi Nuri Brimo, terör örgütü PYD/PKK'nın sivillerin Afrin'deki evlerine dönmesine izin vermediğini, dönmek isteyenleri de hain ilan ettiğini belirtti.

Brimo, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentindeki ENKS bürosunda düzenlediği basın toplantısında, PYD/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki hak ihlalleri ve Afrin'in durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Beşşar Esed Rejimi'nden Suriye'nin kuzeyini 2011 yılında bir mermi bile patlatmadan devir alan örgütün, son 7 yıl içerisinde elinde tuttuğu bölgeleri adeta bir zindana çevirdiğini dile getiren Brimo, PYD'nin bu süre zarfında ENKS üyelerine saldırıp, büroları kapatıp siyasi hayatı dayanılmaz hale getirdiğini ifade etti.

Türkiye'de halkın terör örgütü PKK'yı dinlemediğini, artık örgütün paçavralarını bir yerlere asmadığını söyleyen Brimo, "PYD kalkıp Türkiye sınırı üzerindeki Afrin'in tüm dağlarına Öcalan'ın posterlerini asıp, provokasyon yaptı." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattığı zaman örgütün sivillerin bölgeden çekilmesine izin vermediğini hatırlatan Brimo, "Afrin'den çıkmak isteyenlere hain ve çete ithamında bulunuyorlardı. Şimdi ise Afrin'e evlerine dönmek isteyenlere hain diyorlar." diye konuştu.

PYD/PKK'nın, Türkiye'nin Afrin'de demografik yapıyı değiştirmeye çalıştığı büyük yalanına da değinen Brimo, "PYD'nin kendisi sivillerin Afrin'deki evlerine dönmesine izin vermiyor. Yani yalan söylüyorlar." dedi.

Son olarak Brimo, örgütün Suriye'nin kuzeyinde kurduğu karanlık zindanlardaki ENKS tutuklularını Halep'te Esed Rejimi'ne teslim ettiğini kaydetti.

<img alt="Çok konuşulacak 'Abdullah Gül' yazısı! "Gül'ün vukuatları..." diye sıraladı ve "aday olamaz" dedi" src="https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/2448681/2448681-148x74.jpg">Çok konuşulacak 'Abdullah Gül' yazısı! "Gül'ün vukuatları..." diye sıraladı ve "aday olamaz" dedi
İstanbul'da trafiği kilitleyen kazaİstanbul'da trafiği kilitleyen kaza
Akşener: Çatı aday olmam!Akşener: Çatı aday olmam!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nuri Brimo Suriye Kürt Ulusal Konseyi terör örgütü PYD/PKK

En Çok Okunan Haberler

Şenol Güneş olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine gitmeyecek!

Şenol Güneş olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine gitmeyecek!

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!

Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da tamamı kadınlardan oluşan kaçakçılık çetesi çökertildi!

Ankara'da tamamı kadınlardan oluşan kaçakçılık çetesi çökertildi!

Cumhuriyet Gazetesi davasında ceza yağdı

Cumhuriyet Gazetesi davasında ceza yağdı

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM'nin 56. kuruluş yıl dönümünde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM'nin 56. kuruluş yıl dönümünde konuştu

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

TSK'daki FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda tutuklama

TSK'daki FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda tutuklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.