"PYD sivillerin Afrin'deki evlerine dönmesine izin vermiyor"

ERBİL (AA) - Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Üyesi Nuri Brimo, terör örgütü PYD/PKK'nın sivillerin Afrin'deki evlerine dönmesine izin vermediğini, dönmek isteyenleri de hain ilan ettiğini belirtti.
Brimo, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentindeki ENKS bürosunda düzenlediği basın toplantısında, PYD/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki hak ihlalleri ve Afrin'in durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
Beşşar Esed Rejimi'nden Suriye'nin kuzeyini 2011 yılında bir mermi bile patlatmadan devir alan örgütün, son 7 yıl içerisinde elinde tuttuğu bölgeleri adeta bir zindana çevirdiğini dile getiren Brimo, PYD'nin bu süre zarfında ENKS üyelerine saldırıp, büroları kapatıp siyasi hayatı dayanılmaz hale getirdiğini ifade etti.
Türkiye'de halkın terör örgütü PKK'yı dinlemediğini, artık örgütün paçavralarını bir yerlere asmadığını söyleyen Brimo, "PYD kalkıp Türkiye sınırı üzerindeki Afrin'in tüm dağlarına Öcalan'ın posterlerini asıp, provokasyon yaptı." dedi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattığı zaman örgütün sivillerin bölgeden çekilmesine izin vermediğini hatırlatan Brimo, "Afrin'den çıkmak isteyenlere hain ve çete ithamında bulunuyorlardı. Şimdi ise Afrin'e evlerine dönmek isteyenlere hain diyorlar." diye konuştu.
PYD/PKK'nın, Türkiye'nin Afrin'de demografik yapıyı değiştirmeye çalıştığı büyük yalanına da değinen Brimo, "PYD'nin kendisi sivillerin Afrin'deki evlerine dönmesine izin vermiyor. Yani yalan söylüyorlar." dedi.
Son olarak Brimo, örgütün Suriye'nin kuzeyinde kurduğu karanlık zindanlardaki ENKS tutuklularını Halep'te Esed Rejimi'ne teslim ettiğini kaydetti.
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