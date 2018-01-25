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PYD: Suriye toprağının bir parçası olan Afrin'i koruyun

GÜNCEL HABERLERİ | 25.01.2018 21:30 | Son Güncelleme 5 saat önce

PYD temsilcileri Türkiye'nin başlatmış olduğu Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik bir açıklama yayınlayarak Suriye yönetiminden yardım istedi.

Suriye yönetimine çağrı yapan Afrin’deki PYD temsilcileri, “PYD’nin de PKK’nın uzantısı bir terör örgütü olduğu” açıklamasıyla bölgede askeri operasyon başlatan Türkiye’nin gerçekleştirildiği Zeytin Dalı Harekâtı’na karşılık “bağımsız Suriye’nin bir parçası olan bölgenin korunması” talebinde bulundu.

PYD’nin bölgesel yapılanması olan ‘Afrin Özyönetim Ofisi’nin adıyla yapılan açıklamada, “Suriye yönetiminin Suriye toprağının bir parçası olan bölgeyi korumak için sorumluluklarını yerine getirmesi” talep edildi.

“Kürt güçlerinin Afrin’i 6 yıldır teröristlerden ve işgalcilerden koruduğu” savunulan açıklamada, “Suriye hükümetine, Afrin sınırlarını korumak için Suriye Silahlı Kuvvetleri’ni göndererek, Afrin ve Suriye sınırlarını koruma çağrısı yapıyoruz” ifadesi kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
PYD YPG Afrin zeytin dalı

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