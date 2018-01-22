PYD'li terörist askerimizi yaralamıştı! Özel harekat intikamını aldı

Suriye'nin Rasulayn kentinde, sınır hattına yakın noktada bulunan ve törer örgütü PYD'nin kontrolündeki binadaki keskin nişancı teröristin açtığı ateşle, bir asker yaralandı. Bunun ardından sınır hattına çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi.
BİNADAKİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Özel harekat ekiplerinin de aralarında bulunduğu güvenlik güçleri, zırhlı aracın üzerindeki uçaksavarla binayı ateş altına aldı. Ekiplerin ateş altına aldığı binadaki terörist öldürüldü.
Bu arada, açılan taciz ateşi sonrası belediye hoparlörlerinden vatandaşların olası yaralanmalara karşı sınır hattından uzak durmaları yönünde uyarılar yapıldı.
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