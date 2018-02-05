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PYD/PKK Afrin'den Azez'deki sivilleri füzeyle vurdu

GÜNCEL HABERLERİ | 05.02.2018 19:22 | Son Güncelleme

Terör örgütü PYD/PKK, Suriye'nin Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde sivilleri vurdu - Örgütün füze saldırısında 1 sivil öldü, 5'i yaralandı

Terör örgütü PYD/PKK'nın Suriye'nin Afrin bölgesinden Türkiye sınırındaki Azez ilçesine düzenlediği saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 5'i yaralandı.

PYD/PKK’nın Afrin'in doğusunda muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesini füzeyle hedef aldığı saldırıda, isabet alan sivil bir araçta 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Azez'deki Özgür Suriye Ordusu kaynakları, örgütün saldırıyı Afrin'in Bafiluyn Dağı mevkinden ateşlediği füzeyle gerçekleştirdiğini bildirdi.

Azez Ehli Hastanesi idari sorumlularından Ebu Muhammed de AA muhabirine yaptığı açıklamada, durumu ağır olan yaralılardan 3'ünü ilk müdahalenin ardından çevre ve Türkiye’deki hastanelere sevk ettiklerini söyledi.

PYD/PKK, Afrin üzerinden sık sık Azez'deki sivil yerleşimleri hedef alıyor. Afrin'deki örgüt, Fırat Kalkanı bölgesinin tamamını ve İdlib çatışmasızlık bölgesini tehdit ediyor. Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü de coğrafi yükseltileri nedeniyle Afrin'deki PYD/PKK'nın ateş menzilinde kalıyor.

Terör örgütü, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında farklı yönlerden eş zamanlı düzenlediği operasyonlarına karşı koyabilmek için Azez, Kilis ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yönelik saldırılarına hız verdi.

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Zeytin Dalı Harekatı Azez füze PYD/PKK sivil

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