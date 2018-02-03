PYD/PKK yandaşları Almanya'da Türk vatandaşının aracına saldırdı

STOCKHOLM (AA) - Almanya'nın Salzgitter-Lebenstedtşehrinde dün gösteri yapan terör örgütü PYD/PKK yandaşları bir Türk vatandaşının aracına sopalarla saldırdı.Salzgitter-Lebenstedt kentinde esnaf Bülent Demir (42) AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör yandaşları tarafından saldırıya uğrayan İbrahim Yıldız'ınaracında çocuklarının da bulunduğunu belirtti.Demir, ''600 civarında PYD/PKK yandaşları şehir merkezinde gösteri yaparken, yoldan aracı ile geçen İbrahim Yıldız'ı fark edip aracına saldırdılar. Aracın içinde çocukları da vardı. Çocukları çok korktu. İbrahim'in abisi Mustafa Yıldız da olayı görüntüledi. Görüntülerde,terör örgütü yandaşlarınınpankart ve bez parçalarını taşıdıkları sopaları ile İbrahim kardeşimin aracına acımasızca vuruyorlar ve küfür ediyorlar.Saldırı sonrası araçta büyük hasar meydana geldi.'' ifadelerini kullandı.Olay sonrası polis soruşturma başlattı.

(AA)