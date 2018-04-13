PYD/PKK yandaşlarının Almanya'daki saldırıları

DARMSTADT (AA) - Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Almanya'nın Darmstadt kentinde terör örgütü PYD/PKK yandaşlarının saldırdığı Türklere ait cami ve iş yerlerini ziyaret etti.

Karartı, saldırıya uğrayan caminin yöneticilerine ve iş yerlerinin sahiplerine ziyarette bulunarak bilgi aldı.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Karartı, bir ayı aşkın süreden beri terör örgütü PKK'ya mensup oluşumların internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında Türk mekanlarına, kurumlarına ve iş yerlerine yönelik saldırı çağrılarında bulunduğunu belirterek, ''Bunlar bir sır değil, bunları biz emniyet makamlarıyla da paylaştık ve bilgilerine, dikkatlerine getirdik.'' dedi.

Saldırıların son bir aydır sadece kendi görev bölgesinde değil, Almanya genelinde artarak devam ettiğine dikkati çeken Karartı, ''Bundan da büyük üzüntü duyuyoruz. Bu saldırılarda bir can kaybının olmaması, ciddi bir maddi zararın olmaması tesellimiz ama bu saldırıların olması başlı başlına bizim için endişe verici bir durum. Bunu da son olarak Darmstadt Emniyet Müdürü ile görüştüğümde de ifade ettim.'' şeklinde konuştu.