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PYD/PKK'nın Halep'teki sızma girişimi engellendi

GÜNCEL HABERLERİ | 27.01.2018 23:48 | Son Güncelleme 6 saat önce

- Terör örgütü PYD/PKK'nın Halep'in Mare ilçesindeki sızma girişimi ÖSO tarafından engellendi - ÖSO komutanı Minnağ: - "Çıkan çatışmalarda 4 terörist öldürüldü, 17'si de yaralandı"

AZEZ (AA) -Suriye Halep ili kuzeyindeki Mare ilçesinde PYD/PKK'lı teröristlerin sızma girişimi Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından engellendi.

ÖSO askeri komutanlarından Ebu Sıtayf Minnağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü PYD/PKK mensuplarının Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Mare ilçesinin güneyindeki Tuveys bölgesine sızma girişiminde bulunduğunu belirtti.

Girişimlerin bölgede bulunan ÖSO tarafından püskürtüldüğünü aktaran Minnağ, "Çıkan çatışmalarda 4 terörist öldürüldü, 17 terörist de yaralandı" dedi.

Minnağ, terör örgütünün bu saldırılarının, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO'nun Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na cevap verme girişimi olduğunu belirtti.

Terör örgütü PYD/PKK yuvalandığı Afrin ilçesindeki bazı noktalardan muhaliflerin kontrolündeki Azez ve Mare ilçelerindeki bazı bölgelere aralıklarla sızmaya çalışıyor. Örgüt ayrıca Fırat Kalkanı bölgelerindeki sivil yerleşimlere de havan topu saldırıları düzenliyor.

(AA)

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