PYD/PKK'nın katlettiği ÖSO savaşçılarının toplu mezarı bulundu

AFRİN (AA) - Afrin'in Küçük Meydan köyünde yaklaşık iki yıl önce terör örgütü PYD/PKK ile çıkan çatışmalarda yaşamını yitiren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) üyelerinin gömüldüğü toplu mezar bulundu.

Afrin'in terörden arındırılmasının ardından terör örgütü PYD/PKK üyelerinden elde edilen bilgilerle, Küçük Meydan köyünde tespit edilen toplu mezarda 59 cenazeye ulaşıldı.

Toplu mezarda bulunan 59 ÖSO üyesinden 29'unun cenazeleri kimlik tespitinin ardından Azez'de defnedildi.

Cenazelerine ulaşılan 30 ÖSO üyesinin ise kimlik belirleme çalışmaları sürüyor.

Ele geçirilen PYD/PKK üyesi teröristlerin ifadeleri üzerine, mezarların Küçük Meydan köyü kırsalında bulunduğu bilgisini alan ÖSO güçleri, geçen Çarşamba günü başlatılan arama çalışmalarını Cuma günü tamamlamıştı.

PYD/PKK tarafından 2016'nın başında işgal edilen Tel Rıfat ilçesinin kuzeyindeki Ayn Dakne kasabasını geri almak için nisan ayında operasyon düzenleyen ÖSO güçlerinden 80 kişi hayatını kaybetmişti. Terör örgütü, hayatını kaybeden ÖSO üyelerinden 60'ının cenazelerini tır dorseleri ve kamyon kasalarında Afrin ilçe merkezinde dolaştırmış, naaşları bütün girişimlere karşın ailelerine iade etmemişti.