PYD/PKK'nın Kilis'e roketli saldırısı

KİLİS (AA) - Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, terör örgütü PYD/PKK'nın roketli saldırısında yaralı sayısının 5'e yükseldiğini bildirdi.
Tekinarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde Afrin'deki teröristlerce kent merkezinde bir lokanta ve bir eve roketli saldırı düzenlendiğini hatırlattı. İlk başta 4 yaralının hastanelere getirildiğini ve ekiplerin çalışmasının sürdüğünü anlatan Tekinarslan, "Yaralı sayısı 5'e yükseldi, hayati tehlikesi olan yok." dedi.
Roketin isabet ettiği lokantanın sahibi Erdoğan Aktaş da iş yerinde bulundukları sırada roketin isabet ettiğini ve korktuklarını söyledi.
Olayın hemen ardından içerisinin toz bulutuyla kaplandığını belirten Aktaş, daha sonra içerideki yaralıları dışarı çıkarıp gelen ambulanslara bindirdiklerini, durumu kötü olan yaralı bulunmadığını vurguladı.
(AA)
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