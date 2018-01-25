PYD/PKK'nın Kilis'e yönelik roketli saldırısı

TBMM (AA)- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mensupları tarafından Kilis kent merkezine yönelik düzenlenen roketli saldırıda şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, ailelerine ve millete sabır diledi.
Kahraman, yayımladığı mesajda, "Kilis'te bir camiye teröristlerce yapılan hain saldırıda şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, ailelerine ve milletimize sabır diliyorum." ifadesini kullandı.
(AA)
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