QBLOG İngilizce yayında

İSTANBUL (AA) - Quick Sigorta’nın dijital çalışmalarının merkezinde olan QBLOG yayına geçtiği günden bu yana büyük ilgi görürken Blog çalışmasının İngilizcesi yayına başladı.

Quick Sigorta açıklamasında görüşlerine yer verilen Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, dijital ortamda yapacakları çalışmalar ile Türkiye’de yaşayan tüm insanlara ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, "İngilizce QBlog ile ülkemizde yaşayan yabancılarla Quick Sigorta arasındaki ilk kanalı açmış oluyoruz. Farklı dillerde bu türde çalışmaları sürdüreceğiz. Tüm iş süreçlerimizde etkin ve samimi bir iletişim sağlamak önceliklerimiz arasında. Bu anlamda QBLOG özgün, zengin ve keyifli içeriği ile genel iletişim ve pazarlama çabalarımız içinde önemli bir tutuyor." ifadelerini kullandı.

Quick Sigorta İletişim ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Kızılbay da bireylerle sadece reklam ve sıradan bir pazarlama yaklaşımı ile temas etmeyi doğru bulmadığını belirtti.

Kızılbay, şunları kaydetti:

"İnsanlara sadece ürünü anlatamazsınız, markanızın hissettirdikleri, iletişim kanalınızın samimiyeti ve satış dışında nasıl temas ettiğiniz büyük önem taşıyor. Birçok ürünü yılda 1 defa satılan bir markanın, bireylerle sürdürülebilir bir iletişim sağlaması reklam ile mümkün değil. Son yıllarda dijital ortamda bulunan içerik, sürdürülebilir iletişimin en önemli unsuru durumunda. QBLOG bu anlamda dijital içeriğimizin limanı durumunda. Keyifli bir dergi havasında okuyabileceğiniz bir içerik var burada. QBLOG’un ardından bildiğiniz gibi LOG Dergisi ile birlikte satılan QMAG yayına girdi.