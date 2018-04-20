QBLOG İngilizce yayında

İSTANBUL (AA) - Quick Sigorta’nın dijital çalışmalarının merkezinde olan QBLOG yayına geçtiği günden bu yana büyük ilgi görürken Blog çalışmasının İngilizcesi yayına başladı.
Quick Sigorta açıklamasında görüşlerine yer verilen Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, dijital ortamda yapacakları çalışmalar ile Türkiye’de yaşayan tüm insanlara ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, "İngilizce QBlog ile ülkemizde yaşayan yabancılarla Quick Sigorta arasındaki ilk kanalı açmış oluyoruz. Farklı dillerde bu türde çalışmaları sürdüreceğiz. Tüm iş süreçlerimizde etkin ve samimi bir iletişim sağlamak önceliklerimiz arasında. Bu anlamda QBLOG özgün, zengin ve keyifli içeriği ile genel iletişim ve pazarlama çabalarımız içinde önemli bir tutuyor." ifadelerini kullandı.
Quick Sigorta İletişim ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Kızılbay da bireylerle sadece reklam ve sıradan bir pazarlama yaklaşımı ile temas etmeyi doğru bulmadığını belirtti.
Kızılbay, şunları kaydetti:
"İnsanlara sadece ürünü anlatamazsınız, markanızın hissettirdikleri, iletişim kanalınızın samimiyeti ve satış dışında nasıl temas ettiğiniz büyük önem taşıyor. Birçok ürünü yılda 1 defa satılan bir markanın, bireylerle sürdürülebilir bir iletişim sağlaması reklam ile mümkün değil. Son yıllarda dijital ortamda bulunan içerik, sürdürülebilir iletişimin en önemli unsuru durumunda. QBLOG bu anlamda dijital içeriğimizin limanı durumunda. Keyifli bir dergi havasında okuyabileceğiniz bir içerik var burada. QBLOG’un ardından bildiğiniz gibi LOG Dergisi ile birlikte satılan QMAG yayına girdi.
Şimdi ise öncelikle Türkiye’de yaşayan yabancıları hedefleyen QBLOG İngilizce yayına girdi. Burada yabancı misafirlerimize sigortacılıkla ilgili önemli bilgileri sunacağız. Ancak tüm iletişim çalışmalarımızda olduğu gibi insanları sıkıcı sigortacılık içeriği ile boğmayacağız. Türkiye ve İstanbul burada aslında içerik yaklaşımımızın merkezinde duruyor. Diğer yayınlarla ortak içerik olacağı gibi sadece İngilizce için özel içerik de üretiyoruz."
Ürün ve hedef kitleler doğrultusunda farklı dillerde çalışmalarının olacağını dile getiren Kızılbay, "Bu içerikler yapılacak olan pazarlama çalışmalarının etkisine katkıda bulunacak iletişim çalışmalarıdır. Burada biriken, bu kanallar için üretilen içerik aynı zamanda bizim sosyal medya kanallarımızı besliyor. Bu nedenle sosyal medya kanallarımız kısa sürede büyük ilgi topladı ve sektörde farklı bir noktaya oturdu." ifadelerini kullandı.
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