HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Quick Sigorta’ya Amerika’dan 3 ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 17:51 | Son Güncelleme

Quick Sigorta her yıl düzenlenen ve Amerika Pazarlama ve İletişim Profesyonelleri Derneği’nin desteklediği "Hermes Creative Awards" yarışmasında 3 ödül birden aldı - Quick Sigorta Genel Müdürü Yaşar: - "Online satış sayfamızın aldığı 'Sigorta Satışında En İyi Müşteri Deneyimi' ödülü bizim için çok önemli. Bu alanda büyük ödülü aldık"

İSTANBUL (AA) - Quick Sigorta her yıl düzenlenen ve Amerika Pazarlama ve İletişim Profesyonelleri Derneği’nin desteklediği "Hermes Creative Awards" yarışmasında 3 ödül birden aldı.

Quick Sigorta açıklamasına göre, şirket, Amerika Pazarlama ve İletişim Profesyonelleri Derneği’nin desteklediği ve pazarlama ve iletişim alanında başarılı projeleri ödüllendiren "Hermes Creative Awards" yarışmasında, 1 Platin, 2 Gold ödül aldı.

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, ödüllere ilişkin değerlendirmesinde, "Pazarlama ve iletişim ilk yılda ağırlık verdiğimiz, farklılık yaratığımız alanlardan biri idi. Sigortalılarımızdan, acentelerimizden, iş ortaklarımızdan son derece olumlu tepkiler alıyorduk. Bu ödüller ile çalışmalarımızın uluslararası ölçekte beğenildiğini görüyoruz. Özellikle online satış sayfamızın aldığı 'Sigorta Satışında En İyi Müşteri Deneyimi' ödülü bizim için çok önemli. Bu alanda büyük ödülü aldık. Aslında bu ilk katıldığımız yarışma idi ve bunun devamı gelecek." ifadelerini kullandı.

- "Gelecek yıl daha fazla ödül ile karşınıza çıkacağız"

Quick Sigorta, Pazarlama ve İletişim’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Kızılbay ise sigorta sektöründe farklı bir iletişim tarzı oluşturduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sürekli tekrarlanan aynı mesajlar, bir mesaj olmaktan çıkar, bir etki yaratmaz, sizi bir yere götürmez. Bu anlamda alışılmışın dışında bir iletişim planı uyguladık. Daha anlaşılır, hedeflediği kitle ile aynı dili konuşan, sempati ve merak uyandıran bir üslup tercih ettik. Bu yaklaşımı belki de en çok online satış sayfamızda dikkate aldık ve Platin ödül oradan geldi.

Üniversite öğrencilerine, müşterilerimize ve acentelerimize dağıttığımız bez çantalar ise Gold ödül aldı. Üniversitelerde uyguladığımız, 'Teoriden pratiğe atlayış serbest' isimli sosyal sorumluluk projemiz ise, 'Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi' dalında Gold ödül aldı. Aslında bu düzeyde ödül alacak en az 4-5 çalışmamız daha vardı ancak yoğunluktan başvurularını yapamadık. Gelecek yıl daha fazla ödül ile karşınıza çıkacağız." dedi.

- "Hayal ettiğimiz noktada değiliz"

Quick Sigorta, Dijital Kanallardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Pınar Güzey de online satış sayfasının sürekli olarak yenilendiğini, sürekli olarak iyileştirmeler yapıldığını aktardı.

Güzey, "Online satış kanalımızın, 'Sigorta Satışında En İyi Müşteri Deneyim' dalında büyük ödül alması bizleri çok mutlu etti. Teknolojiyi de en iyi şekilde kullanarak tüm dijital kanallarımızdan en iyi müşteri deneyimini sağlamak için sürekli çalışıyoruz ve iyileştirmeler yapıyoruz. En önem verdiğimiz konuda, çalışmalarımızın böylesi bir ödül ile karşılık bulması harika. Halen istediğimiz ve hayal ettiğimiz noktada değiliz ve çalışmaya devam ediyoruz. Sitemizin bu alanda referans olacak düzeyde olması bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

PARTNERBüyük fiyasko sonrası sessizliğini bozdu!Büyük fiyasko sonrası sessizliğini bozdu!
Küçükçekmece’de PTT şubesinde büyük soygun!Küçükçekmece’de PTT şubesinde büyük soygun!
Oğlunun mezarını ziyaret için her yıl 490 kilometre pedal çeviriyorOğlunun mezarını ziyaret için her yıl 490 kilometre pedal çeviriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hermes Creative Awards Quick Sigorta

En Çok Okunan Haberler

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Milyonların beklediği düzenleme onaylandı

Milyonların beklediği düzenleme onaylandı

Son dakika! Anavatan Partisi '24 Haziran' kararını verdi!

Son dakika! Anavatan Partisi '24 Haziran' kararını verdi!

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Muharrem İnce 'dünyada bir ilk' dedi, vatandaşlara çağrı yaptı

Muharrem İnce 'dünyada bir ilk' dedi, vatandaşlara çağrı yaptı

AK Parti'nin yaptırdığı son seçim anketi!

AK Parti'nin yaptırdığı son seçim anketi!

İlginizi Çekebilir

Devlet Bahçeli tahliyesini istemişti... Cezaevindeki Kürşat Yılmaz'dan mektup: Bugünden sonra ölünceye kadar tutulsam da önemi yok!

Devlet Bahçeli tahliyesini istemişti... Cezaevindeki Kürşat Yılmaz'dan mektup: Bugünden sonra ölünceye kadar tutulsam da önemi yok!

Barış Atay'dan Ahmet Hakan'a cevap

Barış Atay'dan Ahmet Hakan'a cevap

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Cinci hoca skandalı: Benimle ilişkiye girersen cinlerden kurtulursun!

Cinci hoca skandalı: Benimle ilişkiye girersen cinlerden kurtulursun!

Muharrem İnce'yi konuk eden Fatih Portakal'a sosyal medyadan tepki

Muharrem İnce'yi konuk eden Fatih Portakal'a sosyal medyadan tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce imsakiye dağıttı! Duada dikkat çeken detay

Muharrem İnce imsakiye dağıttı! Duada dikkat çeken detay

'Adalet Yürüyüşü'ne katılanların telefonlarına casus yazılım mı yükledi? Hükümetten jet yanıt

'Adalet Yürüyüşü'ne katılanların telefonlarına casus yazılım mı yükledi? Hükümetten jet yanıt

Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminin ardından FOX'tan ayrılacak iddiası

Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminin ardından FOX'tan ayrılacak iddiası

İstanbul’da yarın bu yollara dikkat! İstanbul’da yarın hangi yollar kapalı?

İstanbul’da yarın bu yollara dikkat! İstanbul’da yarın hangi yollar kapalı?

Gazeteci Levent Gültekin Cumhurbaşkanına hakaretten ifade verdi

Gazeteci Levent Gültekin Cumhurbaşkanına hakaretten ifade verdi

Küçükçekmece’de PTT şubesinde büyük soygun!

Küçükçekmece’de PTT şubesinde büyük soygun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.