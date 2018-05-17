Quick Sigorta’ya Amerika’dan 3 ödül

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, ödüllere ilişkin değerlendirmesinde, "Pazarlama ve iletişim ilk yılda ağırlık verdiğimiz, farklılık yaratığımız alanlardan biri idi. Sigortalılarımızdan, acentelerimizden, iş ortaklarımızdan son derece olumlu tepkiler alıyorduk. Bu ödüller ile çalışmalarımızın uluslararası ölçekte beğenildiğini görüyoruz. Özellikle online satış sayfamızın aldığı 'Sigorta Satışında En İyi Müşteri Deneyimi' ödülü bizim için çok önemli. Bu alanda büyük ödülü aldık. Aslında bu ilk katıldığımız yarışma idi ve bunun devamı gelecek." ifadelerini kullandı.

Quick Sigorta açıklamasına göre, şirket, Amerika Pazarlama ve İletişim Profesyonelleri Derneği’nin desteklediği ve pazarlama ve iletişim alanında başarılı projeleri ödüllendiren "Hermes Creative Awards" yarışmasında, 1 Platin, 2 Gold ödül aldı.

- "Gelecek yıl daha fazla ödül ile karşınıza çıkacağız"

Quick Sigorta, Pazarlama ve İletişim’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Kızılbay ise sigorta sektöründe farklı bir iletişim tarzı oluşturduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sürekli tekrarlanan aynı mesajlar, bir mesaj olmaktan çıkar, bir etki yaratmaz, sizi bir yere götürmez. Bu anlamda alışılmışın dışında bir iletişim planı uyguladık. Daha anlaşılır, hedeflediği kitle ile aynı dili konuşan, sempati ve merak uyandıran bir üslup tercih ettik. Bu yaklaşımı belki de en çok online satış sayfamızda dikkate aldık ve Platin ödül oradan geldi.

Üniversite öğrencilerine, müşterilerimize ve acentelerimize dağıttığımız bez çantalar ise Gold ödül aldı. Üniversitelerde uyguladığımız, 'Teoriden pratiğe atlayış serbest' isimli sosyal sorumluluk projemiz ise, 'Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi' dalında Gold ödül aldı. Aslında bu düzeyde ödül alacak en az 4-5 çalışmamız daha vardı ancak yoğunluktan başvurularını yapamadık. Gelecek yıl daha fazla ödül ile karşınıza çıkacağız." dedi.