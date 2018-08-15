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Rabia katliamı şehitleri Güney Afrika'da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 01:18 | Son Güncelleme

Mısırlı insan hakları aktivisti Maissa Abdellatif: - “Türk halkı yaşadığı birçok darbe tecrübesi ile 15 Temmuz günü bir darbeye daha müsaade etmedi çünkü demokrasinin ve askeri yönetimin ne olduğunu biliyorlardı" - Mısırlı Ammar Biltaci: - "4 yıldır Türkiye’de yaşıyorum ve Türkler, tarihlerinde çok fazla darbe geçmişine sahip oldukları için Mısır'daki darbe konusunda da net bir duruşa sahip"

Güney Afrika'da yaşayan Mısırlılar, Rabiatul Adeviyye ve Nahda meydanlarında darbe karşıtı protestoculara yönelik katliamın 5'inci yılı dolayısıyla Güney Afrika’nın yasama başkenti Cape Town'da anma programı düzenlendi.

Güney Afrika Mısırlılar Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe, ülkede yaşayan Mısırlılar ve çok sayıda Güney Afrikalı katıldı.

AA muhabirine konuşan Mısırlı insan hakları aktivisti Maissa Abdellatif, darbe yönetiminin ülkede yaşayan herkesin hayatını günden güne zorlaştırdığını söyledi.

Sisi’nin dünyaya karşı özgürlük karşıtı olan her şeyi temsil ettiğini ifade eden Abdellatif, “Darbeye karşı fikrini beyan eden herkes bugün hapiste. Orta Doğu'da oraya ait olmayan batılıların amaçlarına her yönü ile hizmet ediyor.” dedi.

Abdellatif, 15 Temmuz’da Türk halkının topyekun darbeye karşı durduğunu ifade ederek “Türk halkı yaşadığı birçok darbe tecrübesi ile 15 Temmuz günü bir darbeye daha müsaade etmedi çünkü demokrasinin ve askeri yönetimin ne olduğunu biliyorlardı. Erdoğan’a oy vermeyenler bile darbeye karşı Erdoğan’ın yanında yer aldı. Mısır da durum biraz farklı çünkü orada her zaman askeri rejim vardı. Demokrasi çok kısa sürdü ve darbe ile son buldu. İnsanlar demokrasiye sahip çıkmak için demokrasi olgunluğuna erişecek vakit bulamadı.” değerlendirmesini yaptı.

Anmaya Türkiye’den gelen Mısırlı Ammar Biltaci, 4 yıldır Türkiye’de yaşadığını aktararak "Türkler, tarihlerinde çok fazla darbe geçmişine sahip oldukları için Mısır'daki darbe konusunda da net bir duruşa sahip. Dünyanın farklı yerlerinde de Mısır konusunda farkındalığı arttırmak için çalışıyoruz. Demokrasimiz için çok fazla şehit verdik. Onları unutmayacağız.” diye konuştu.

14 Ağustos 2013'te Mısır’da meydana gelen darbeye karşı sokaklara dökülen sivillerin üzerine Mısır Başbakanı General Abdülfettah El Sisi komutasındaki ordunun ateş açması sonucu 278 kişi hayatını kaybetmişti.

Darbe sürecinde ülkede yaklaşık 6 binden fazla kişi öldürülmüş, 20 bin kişi tutuklanmıştı. Kanlı saldırılarda İhvan yöneticisi Muhammed Biltaci'nin kızı Esma da yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
mısır Rabia katliamı

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